Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали пакет домовленостей у межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).

Отримані кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на полях конференції з питань відновлення України, що проходить у Гданську.

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– Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності України та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, – зазначила глава уряду.

За її словами, домовленості передбачають надання $1,04 млрд позики на політику розвитку. Із цієї суми $500 млн забезпечені гарантією Великої Британії, ще $540 млн – гарантією Японії.

Крім того, передбачено $2,35 млрд грантового фінансування Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Прем’єрка наголосила, що досягнення цих домовленостей стало можливим завдяки проведенню реформ. Для виконання умов програми Україна ухвалила 13 законів і 7 підзаконних актів.

– Це рішення у сферах публічних закупівель, факторингу, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектору, ветеранського підприємництва, житлової політики, дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів, – розповіла прем’єрка.

Також Свириденко повідомила, що під час зустрічі з президентом Світового банку Аджаєм Бангою сторони обговорили подальший етап співпраці.

Зокрема, йшлося про роботу над концепцією Економіки майбутнього – довгостроковою стратегією, яка має визначити модель української економіки після завершення війни.

Серед ключових напрямів співпраці залишається й формування сучасної житлової політики.

Одним із важливих елементів повернення українців додому прем’єрка назвала розширення програм доступної іпотеки та створення умов для придбання власного житла мільйонами громадян.

Сторони також обговорили питання приватизації.

– Ми поділяємо підхід, що вона (приватизація, – Ред.) має бути поетапною, прозорою та максимально вигідною для держави, залучаючи стратегічних інвесторів і збільшуючи вартість українських активів, а не продаючи їх поспіхом”, – написала Свириденко.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що Рада директорів Світового банку затвердила Першу програму політики розвитку Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору на загальну суму $3,39 млрд.

Сьогодні у Гданську стартувала дводенна міжнародна Конференція з питань відновлення України (URC 2026).

Українську делегацію на заході очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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