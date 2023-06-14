Верес та черкаський ЛНЗ зіграють у наступному сезоні УПЛ

Рівненський Верес та черкаський клуб ЛНЗ стали останніми учасниками наступного сезону чемпіонату України з футболу. Це стало відомо за підсумками матчів-відповідей стикового раунду.

Верес, який за підсумками сезону опинився у стиках за збереження прописки в еліті, у першому матчі поступився запорізькому Металургу 0:1. Втім, у матчі-відповіді розгромив суперника з рахунком 6:1.

Попри те, що рівненська команда залишилася в українській Прем’єр-лізі, головний тренер Вереса Юрій Вірт оголосив про свою відставку.

Верес – Металург – 6:1 – (перший матч – 0:1)

Голи: Кропивний, 16 (автогол), Балан, 23, 66, Гагун, 29, Г.Пасіч, 82, Гайдучик, 89 – Могильний, 90+2

В іншому матчі зустрічалися першоліговий ЛНЗ та Інгулець. Перша гра у Петровому завершилася нічиєю з рахунком 1:1, втім, вже у Черкасах господарі поля святкували перемогу – 2:1.

Для черкаського клубу це перший вихід до української Прем’єр-ліги. Тим часом Інгулець опуститься до Першої ліги.

ЛНЗ – Інгулець – 2:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Савін, 17, Коробенко, 30 (автогол) – Сітало, 51.

За підсумками сезону-2022/23 чемпіоном України став донецький Шахтар, срібло дісталася Дніпру-1, а бронза – луганській Зорі. Київське Динамо посіло четверту сходинку.

Дві останні сходинки у турнірній таблиці зайняли ФК Львів та Металіст, які вилетіли з еліти. Натомість прямі путівки в УПЛ з Першої ліги оформили житомирське Полісся та київська Оболонь.

Список усіх учасників УПЛ-2023/24

У наступному сезоні зіграють: Шахтар, Дніпро-1, Зоря, Динамо Київ, Ворскла, Олександрія, Кривбас, Колос, Чорноморець, Минай, Рух Львів, Металіст 1925, Полісся, Оболонь, Верес, ЛНЗ.

Фото: ФК Верес

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