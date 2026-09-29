В Україні розпочався сезон посиленого епідеміологічного нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом, який триватиме до 23 травня 2027 року. У цей період зростає рівень захворюваності, а система охорони здоров’я працює в режимі підвищеної готовності для реагування на зміну епідемічної ситуації.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

В Україні розпочався сезон грипу та інших ГРВІ

Епідеміологічний нагляд за ГРВІ в Україні функціонує на двох взаємодоповнювальних рівнях.

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Зокрема, рутинний епіднагляд здійснюється всіма закладами охорони здоров’я країни та показує загальний масштаб захворюваності — кількість звернень пацієнтів із симптомами ГРВІ, регіональний розподіл та динаміку з часом.

Дозорний епіднагляд передбачає деталізовану систему, яка працює в Україні вже десятий рік поспіль. Вона охоплює 34 спеціалізовані заклади охорони здоров’я у різних регіонах, де систематично відбирають зразки клінічних матеріалів. Це дозволяє встановити, які саме віруси та штами грипу циркулюють у країні.

Отримані дані допомагають помітити початок епідемічного підйому заздалегідь, виявити нові або більш небезпечні варіанти вірусів (зокрема, з епідемічним потенціалом) і зменшити кількість тяжких випадків перебігу захворювань.

Крім того, ЦГЗ МОЗ має статус Національного центру грипу в Глобальній системі ВООЗ (GISRS). Інформація про циркуляцію вірусів в Україні разом із даними інших держав використовується для щорічного визначення штамового складу вакцин проти грипу.

Підготовка до сезону грипу в умовах війни

Підготовка системи охорони здоров’я до нового епідсезону розпочалася заздалегідь. Улітку та на початку осені відбулися щорічна нарада учасників системи епіднагляду та моніторингові візити до закладів дозорної мережі.

З липня до вересня 2026 року фахівці ЦГЗ та ВООЗ провели очні та онлайн-візити до дозорних закладів у семи областях і місті Києві. Головна мета перевірок — оцінка готовності медичних установ і вірусологічних лабораторій, контроль якості збирання та передавання даних, а також надання практичної допомоги.

Окрему увагу під час підготовки приділили стійкості системи в умовах воєнного стану, зокрема, її здатності безперебійно працювати під час можливих перебоїв з електропостачанням, пошкоджень інфраструктури, логістичних складностей та кадрових викликів.

За підтримки Бюро ВООЗ в Україні для фахівців дозорних закладів також провели практичні тренінги з алгоритмів дій під час надзвичайних ситуацій.

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