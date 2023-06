Усі підуть! Зінченко відповів, чи готовий воювати за Україну

Футболіст лондонського Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко розповів, що планує повернутися до України після закінчення кар’єри гравця, а також, що готовий піти на фронт, якщо потрібно.

Про це він сказав він інтерв’ю британського журналісту Пірсу Моргану.

Журналіст запитав гравця, чи хотів би він приєднатися до війська та воювати, на що Зінченко сказав: Якщо настане відповідна мить, то всі там будуть. Якщо це буде останній дзвінок, то всі воюватимуть.

Морган уточнив, чи він піде? Тоді Зінченко сказав: Усі підуть. На ще одне запитання, чи воюватиме він за Україну, Олександр відповів:

— Звичайно. Але в той же час я розумію, що зараз, у цей час, я набагато корисніший тут, в цей момент. Але ти ніколи не знаєш, що трапиться, – сказав він.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.

“There will be a time, everyone will be there. It will be the last call.”

Watch more of the interview on TalkTV at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/wGNAN0jFR6

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 14, 2023