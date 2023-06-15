Усі підуть! Зінченко відповів, чи готовий воювати за Україну

Футболіст лондонського Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко розповів, що планує повернутися до України після закінчення кар’єри гравця, а також, що готовий піти на фронт, якщо потрібно.

Про це він сказав він інтерв’ю британського журналісту Пірсу Моргану.

— Моя сім’я в Україні. Вони не хочуть залишати країну. Це їхня Батьківщина. Я теж після завершення футбольної кар’єри житиму в Україні. Це точно, мільйон відсотків, – сказав Зінченко.

Журналіст запитав гравця, чи хотів би він приєднатися до війська та воювати, на що Зінченко сказав: Якщо настане відповідна мить, то всі там будуть. Якщо це буде останній дзвінок, то всі воюватимуть.

Морган уточнив, чи він піде? Тоді Зінченко сказав: Усі підуть. На ще одне запитання, чи воюватиме він за Україну, Олександр відповів:

— Звичайно. Але в той же час я розумію, що зараз, у цей час, я набагато корисніший тут, в цей момент. Але ти ніколи не знаєш, що трапиться, – сказав він.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country. “There will be a time, everyone will be there. It will be the last call.” Watch more of the interview on TalkTV at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/wGNAN0jFR6 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 14, 2023

Він також розповів про своє ставлення до росіян та війни. За його словами, він би не потиснув би російському футболістові руку на полі.

— Тому що я ніколи не прийму їхньої реакції. Ви можете сказати, що вони нічого не роблять проти нас. Але вони роблять. Що? Вони не реагують. Якщо ніхто не буде говорити, бо наляканий, то мені шкода. Ніколи не називайте нас братами, як вони це робили у минулому. Ніколи знову, – сказав футболіст.

Зінченко також сказав, що він народився та ріс, знаючи, що Крим та Донбас – це Україна. Розповів, що п’ять років він провів у Донецьку та назвав його дивовижним містом.

— І в якийсь момент воно вже нібито стало російське. Як? Для чого? Вони мають право робити це? Чому ми повинні віддати його їм? Скільки людей вже було вбито? Скільки будівель зруйновано?

То чому ми повинні їх віддавати? Я не розумію. Чому росіяни запускають ракети вночі? Щоб тримати людей у страху, щоб підштовхнути людей піти проти нашого президента, – сказав Зінченко.

Він також наголосив, що вірить та знає, що Україна переможе у війні. Олександр нагадав, що окупанти думали, що за три дні будуть крокувати парадом у центрі Києва, але вони не очікували такого спротиву українців. Ми вже перемогли, сказав спортсмен.

Джерело: Пірс Морган

Фото: Instagram/Олександр Зінченко

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