Світоліна вдруге у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону, обігравши білоруску

Українка Еліна Світоліна здобула перемогу у матчі четвертого кола трав’яного турніру серії Grand Slam Вімблдон.

У трьох партіях вона здолала двадцяту ракетку світу з Білорусі, яка виступає під нейтральним прапором, Вікторію Азаренко з рахунком 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).

Тенісистки провели на корті 2 години та 49 хвилин, за які Світоліна вісім разів подала на виліт та не припустилася жодної подвійної помилки. Еліна реалізували три брейкпоінти з дев’яти зароблених.

На рахунку білоруски чотири ейси, вісім подвійних помилок та чотири реалізовані брейкпоінти з шести.

Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023