Світоліна вдруге у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону, обігравши білоруску
Українка Еліна Світоліна здобула перемогу у матчі четвертого кола трав’яного турніру серії Grand Slam Вімблдон.
У трьох партіях вона здолала двадцяту ракетку світу з Білорусі, яка виступає під нейтральним прапором, Вікторію Азаренко з рахунком 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).
Тенісистки провели на корті 2 години та 49 хвилин, за які Світоліна вісім разів подала на виліт та не припустилася жодної подвійної помилки. Еліна реалізували три брейкпоінти з дев’яти зароблених.
На рахунку білоруски чотири ейси, вісім подвійних помилок та чотири реалізовані брейкпоінти з шести.
Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj
— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023
Це була шоста очна зустріч Світоліної та Азаренко – усі п’ять попередніх були за білорускою. Перед матчем Еліна наголошувала, що розуміє, наскільки великим є цей матч і називала його “викликом”.
Еліна вдруге у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону, її найкращим результатом залишається півфінал на турнірі. За результатами Вімблдону Світоліна підніметься у перші сорок найкращих тенісисток планети.
У чвертьфіналі Вімблдону Світоліна зіграє проти першої ракетки світу, полячки Іги Швьонтек.
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