Намагалася підбадьорити людей в Україні виступом: Кіченок після перемоги у фіналі Вімблдону

Українська тенісистка Людмила Кіченок перемогла у міксті на Вімблдоні. У парі з хорватом Мате Павичем у фіналі вони здолали бельгійсько-китайський дует Йорана Флігена та Їфан Сюй у трьох сетах.

Для українки титул на Вімблдоні став першим на рівні Grand Slam. Також для українських тенісистів це став другий трофей у турнірах Grand Slam після перемоги у 2008 році у парному розряді на Australian Open сестер Бондаренко.

Після врученням кубків Кіченок на корті поділилися своїми емоціями. Вона подякувала своєму партнеру Мате Павичу, команді, хлопцю, фізіотерапевту та всім, хто був поруч із нею.

За словами тенісистки, своєю перемогою вона дуже хотіла надихнути людей в Україні, які продовжують боротися під час повномасштабного російського вторгнення.

— Я намагалася підбадьорити людей в Україні своїм виступом. Я сподіваюся, що це їм трохи допоможе, тому що вони борються за нашу свободу, – сказала Кіченок.

Після її слів трибуни на центральному корті Вімблдону вибухнули тривалими оваціями.

Павич назвав тріумф на Вімблдоні “дивовижним відчуттям” та подякував Людмилі “за неймовірну гру протягом цих двох тижнів”.

У фіналі у змішаному розряді на Вімблдоні дует Кіченок-Павич переміг пару Фліген-Сюй у трьох сетах з рахунком 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

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