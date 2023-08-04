Костюк обіграла шосту ракетку світу на турнірі у Вашингтоні
Українка Марта Костюк здолала шосту ракетку світу із Франції Каролін Гарсію в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні.
Для цього нашій тенісистці знадобилося два сети – 6:2, 6:3. Костюк зробила дві подачі на виліт та припустилася однієї подвійної помилки. У Гарсії – нуль ейсів та чотири подвійні помилки. У кожному із сетів українка оформила по два брейки.
Це третя очна зустріч спортсменок. Дві попередні на турнірах у Штутгарті та Страсбурзі завершувалися перемогою французки.
Костюк розпочала турнір у Вашингтоні з перемоги над Б’янкою Анреєску із Канади, а друга сіяна на турнірі Гарсія стартове коло пропускала.
У чвертьфіналі Марта має зіграти із нейтральною росіянкою Людмилою Самсоновою, яка посідає 18 сходинку у рейтингу WTA.
Також у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні гратиме перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона вийде на корт проти четвертої ракетки світу та першої сіяної на турнірі, американки Джессіки Пегули.