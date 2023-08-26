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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

Букмекери активно приймають ставки на бій у надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 26 серпня у Вроцлаві (Польща) на Тарчинські Арена.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

Прогноз на бій Усик Дюбуа

Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.11, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 8.40. На нічию дають 34.00.

На виграш Усика нокаутом пропонують коефіцієнт 1.50, на перемогу Дюбуа аналогічним чином – 10.00. Ймовірність перемоги українця за очками 3.60, а британця 17.00.

Початок бою Олександр Усик Даніель Дюбуа заплановано орієнтовно на 23:00 за київським часом.

На кону поєдинку стоятимуть усі пояси, якими володіє український боксер, WBO, IBF, WBA (Super), IBO та The Ring.

Призовий фонд поєдинку розподілять у пропорції 75/25. Тобто, Усик за бій заробить приблизно $6 млн, а Дюбуа – трохи більше від $2 млн. Водночас ця сума стане найбільшим гонораром у кар’єрі 25-річного британського боксера.

10 липня Усик та Дюбуа провели першу пресконференцію та дуель поглядів після оголошення дати бою.

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