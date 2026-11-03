З 1 вересня 2026 року посадові оклади педагогічних працівників підвищили. Однак зарплати освітян і надалі залишаються невисокими, а питання їхнього подальшого зростання залежить від фінансування галузі.

28 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про держбюджет-2027 у першому читанні. А 30 жовтня до Кабінету міністрів подали петицію з вимогою забезпечити належне фінансування освіти та зарплат працівників закладів та установ галузі.

Факти ICTV розповідають, якими будуть зарплати вчителів у 2027 році, чому освітяни вимагають переглянути бюджет та які зміни пропонують.

Зараз дивляться

Що передбачили в держбюджеті на 2027 рік для освітян

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік № 16000 на освіту передбачили 566,4 млрд грн у зведених державному та місцевих бюджетах. Це становить 5,1% прогнозованого валового внутрішнього продукту.

Але стаття 78 закону України Про освіту встановлює, що обсяг державного фінансування освіти має становити не менше ніж 7% ВВП. За прогнозним показником ВВП на 2027 рік у 11,144 трлн грн це близько 780,1 млрд грн.

Тож, закладені в бюджеті видатки не відповідають передбаченому законом показнику. На це звернула увагу Профспілка працівників освіти і науки України, яка проаналізувала проєкт бюджету та підготувала пропозиції щодо його доопрацювання.

Що кажуть у профспілці про фінансування зарплат освітян на 2027 рік

За оцінкою профспілки, передбачених коштів недостатньо не лише для виконання вимоги щодо фінансування освіти на рівні 7% ВВП, а й для забезпечення законодавчих гарантій щодо виплат зарплат вчителя у 2027 в Україні.

Зокрема, у проєкті бюджету посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки визначено на рівні 3 819 грн. У профспілці вважають таку розрахункову базу недостатньою для належної оплати праці педагогів, які продовжують працювати за ЄТС. Насамперед це стосується працівників дошкільної та позашкільної освіти.

Ще одне зауваження стосується освітньої субвенції. На 2027 рік разом із пов’язаними доплатами в проєкті бюджету передбачили 192,8 млрд грн. Проте профспілка оцінює потребу для виконання законодавчих норм щодо оплати праці педагогів щонайменше у 388,4 млрд грн.

Також у профспілці звертають увагу на фінансування щомісячних доплат учителям, які працюють у закладах загальної середньої освіти в окремих громадах прифронтових та прикордонних областей. На думку представників профспілки, під час доопрацювання бюджету потрібно врахувати потребу в коштах на ці виплати.

Окремо профспілка критикує передбачене в проєкті бюджету зупинення у 2027 році окремих положень законодавства, зокрема норм щодо гарантій оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Профспілка працівників освіти і науки України вже направила свої пропозиції та зауваження до профільного парламентського комітету. Вона наполягає на перегляді бюджетних видатків, збільшенні фінансування зарплат та збереженні законодавчих гарантій для працівників освіти.

Які вимоги висунули в петиції до Кабміну

На фоні обговорення бюджетних видатків 30 жовтня 2026 року до Кабінету міністрів подали петицію Про забезпечення законодавчих гарантій фінансування освіти та оплати праці працівників закладів і установ освіти у Державному бюджеті України на 2027 рік. Авторка звернення Ірина Бродик.

У петиції наголошують, що середня зарплата вчителя у 2027 році та фінансування освіти має відповідати державним гарантіям, визначеним законодавством. Автори звернення вимагають від уряду врахувати їхні пропозиції під час доопрацювання проєкту держбюджету до другого читання.

Зокрема, вони пропонують:

забезпечити фінансування освіти в обсязі не менше ніж 7% ВВП відповідно до статті 78 закону України Про освіту;

виконати гарантії щодо розмірів посадових окладів усіх педагогічних і науково-педагогічних працівників, передбачені статтею 61 цього закону;

передбачити достатні кошти на оплату праці працівників державних і комунальних закладів освіти, зокрема дошкільної та позашкільної освіти;

забезпечити трансферти громадам, яким не вистачає власних бюджетних ресурсів для виплати зарплат;

установити оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні не нижче мінімальної зарплати вчителя у 2027 році, зберігши різницю між посадовими окладами;

не допускати законодавчих змін, які погіршуватимуть умови оплати праці та робочого часу педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Окремо автори звернення порушують питання оплати праці навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу закладів освіти. На їхню думку, низька розрахункова база ЄТС знецінює кваліфікацію таких працівників та створює ризики втрати кадрів.

Чи зростуть зарплати вчителів у 2027 році

Станом на 3 листопада 2026 року рішення про підвищення зарплат учителям у 2027 році немає. Проєкт держбюджету ще має пройти друге читання та бути ухваленим Верховною Радою.

Тому зараз не можна назвати ані гарантований розмір мінімальної зарплати вчителя у 2027 році, ані її середній показник. Фактичний дохід педагогів залежатиме від затверджених умов оплати праці, посадових окладів, навантаження, кваліфікаційної категорії, стажу та надбавок.

Профспілка працівників освіти і науки України наполягає, що під час доопрацювання бюджету потрібно передбачити достатні видатки на оплату праці та зберегти чинні законодавчі гарантії. Ці самі питання порушують і автори петиції до Кабміну.

Отже, подальше підвищення зарплат вчителів у 2027 році залежатиме від того, які пропозиції врахують під час доопрацювання держбюджету та які рішення зрештою ухвалить парламент.

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