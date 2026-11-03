Затримали жінку, яка приїхала на швидкій до будинку в Петропавлівській Борщагівці — Буданов
- Кирило Буданов повідомив про нові обставини інциденту в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.
- За його словами, правоохоронці затримали жінку, дії якої перед подіями привернули увагу слідства.
- Наразі перевіряють можливі мотиви затриманої та її роль у поширенні інформації про конфлікт.
Правоохоронці затримали жінку, яка прибула на автомобілі швидкої допомоги до будинку в Петропавлівській Борщагівці, повідомив Кирило Буданов.
Події у Петропавлівській Борщагівці: затримано жінку
За словами керівника ОП, жінка заздалегідь купила машину швидкої допомоги, переодягнулася у форму медичного працівника та разом із водієм щонайменше за три дні до інциденту здійснювала розвідку поблизу об’єкта.
Під час перевірки її телефона виявили фотографії та листування з Telegram-каналами, які пізніше активно поширювали інформацію про події.
Наразі правоохоронці встановлюють мотиви затриманої. Буданов не виключає, що вона могла діяти з особистих міркувань, зокрема заради популярності чи фінансової вигоди. Водночас розглядається й версія про антидержавні мотиви.
Буданов також наголосив, що пояснювати інцидент виключно діями провокаторів було б неправильно. На його думку, ситуація продемонструвала високий рівень суспільної напруги та наявність проблем, які потребують вирішення.
Нагадаємо, що раніше Кирило Буданов відреагував на інцидент за участю військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці на Київщині 2 листопада.
Він заявив, що всі необхідні рішення щодо цієї ситуації відпрацьовуватимуться.