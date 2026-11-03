Правоохоронці затримали жінку, яка прибула на автомобілі швидкої допомоги до будинку в Петропавлівській Борщагівці, повідомив Кирило Буданов.

Події у Петропавлівській Борщагівці: затримано жінку

За словами керівника ОП, жінка заздалегідь купила машину швидкої допомоги, переодягнулася у форму медичного працівника та разом із водієм щонайменше за три дні до інциденту здійснювала розвідку поблизу об’єкта.

Під час перевірки її телефона виявили фотографії та листування з Telegram-каналами, які пізніше активно поширювали інформацію про події.

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Наразі правоохоронці встановлюють мотиви затриманої. Буданов не виключає, що вона могла діяти з особистих міркувань, зокрема заради популярності чи фінансової вигоди. Водночас розглядається й версія про антидержавні мотиви.

Буданов також наголосив, що пояснювати інцидент виключно діями провокаторів було б неправильно. На його думку, ситуація продемонструвала високий рівень суспільної напруги та наявність проблем, які потребують вирішення.

Нагадаємо, що раніше Кирило Буданов відреагував на інцидент за участю військовослужбовців у Петропавлівській Борщагівці на Київщині 2 листопада.

Він заявив, що всі необхідні рішення щодо цієї ситуації відпрацьовуватимуться.

Джерело : ТСН

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