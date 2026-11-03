Ховатись не буду: Федінчик заговорив про особисте життя після розлучення з Денисенко
Актор Андрій Федінчик розповів про особисте життя після розлучення з Наталкою Денисенко.
Подробицями особистого життя він поділився в інтерв’ю виданню РБК-Україна.
Федінчик про особисте життя
Відповідаючи на запитання щодо можливих нових стосунків, Андрій Федінчик зазначив, що поки не впевнений у повній готовності відкрити серце, проте приховувати нові почуття не планує.
— Не впевнений ще. Але якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду, — зауважив Федінчик.
Також актор висловився щодо коментарів в соцмережах щодо його особистого життя.
– Якщо це здорова критика, тоді важливо її сприймати. Погоджуватись або ні — залежно від свого ставлення. Якщо це просто хейт, тоді взагалі не звертати увагу, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую та іду далі, — наголосив актор Федінчик.
Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у 2025 році після 8 років шлюбу. Вони спільно виховують 9-річного сина Андрійка.
Тим часом Наталка Денисенко перебуває у другому шлюбі з підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком.
Фото: Андрій Федінчик