Актор Андрій Федінчик розповів про особисте життя після розлучення з Наталкою Денисенко.

Подробицями особистого життя він поділився в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Федінчик про особисте життя

Відповідаючи на запитання щодо можливих нових стосунків, Андрій Федінчик зазначив, що поки не впевнений у повній готовності відкрити серце, проте приховувати нові почуття не планує.

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— Не впевнений ще. Але якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду, — зауважив Федінчик.

Також актор висловився щодо коментарів в соцмережах щодо його особистого життя.

– Якщо це здорова критика, тоді важливо її сприймати. Погоджуватись або ні — залежно від свого ставлення. Якщо це просто хейт, тоді взагалі не звертати увагу, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую та іду далі, — наголосив актор Федінчик.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у 2025 році після 8 років шлюбу. Вони спільно виховують 9-річного сина Андрійка.

Тим часом Наталка Денисенко перебуває у другому шлюбі з підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком.

Фото: Андрій Федінчик

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