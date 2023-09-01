Зоря обіграла Славію, але продовжить виступи в Лізі конференцій

Луганська Зоря обіграла чеську Славію у матчі-відповіді плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи. Гра відбулася у Любліні на однойменному стадіоні та завершилася перемогою українською клубу з рахунком 2:1.

Оскільки у першому матчі Славія святкувала перемогу з рахунком 2:0, то саме празький клуб гратиме у групі Ліги Європи. Зоря ж продовжить виступи в іншому єврокубковому турнірі – Лізі конференцій.

Рахунок у матчі відкрив форвард Зорі Данило Алефіренко на 32-й хвилині після пасу від Дениса Антюха. Ще до свистка на перерву Антюх подвоїв перевагу українського клубу.

Після двох пропущених футболісти команди суперника другий тайм розпочали в атаці, але сейви голкіпера луганчан Микити Турбаєвського залишили ворота сухими.

Єдиний гол Славії вдалося забити на 83-й хвилині, коли відзначився Матей Брашек. До фінального свистка Зоря мала нагоду вийти вперед, але Ігор Горбач не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Цю гру Зоря провела під керівництвом Младена Бартуловича, який очолив команду у статусі виконувача обов’язків.

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