Зоря обіграла Славію, але продовжить виступи в Лізі конференцій
Луганська Зоря обіграла чеську Славію у матчі-відповіді плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи. Гра відбулася у Любліні на однойменному стадіоні та завершилася перемогою українською клубу з рахунком 2:1.
Оскільки у першому матчі Славія святкувала перемогу з рахунком 2:0, то саме празький клуб гратиме у групі Ліги Європи. Зоря ж продовжить виступи в іншому єврокубковому турнірі – Лізі конференцій.
Рахунок у матчі відкрив форвард Зорі Данило Алефіренко на 32-й хвилині після пасу від Дениса Антюха. Ще до свистка на перерву Антюх подвоїв перевагу українського клубу.
Після двох пропущених футболісти команди суперника другий тайм розпочали в атаці, але сейви голкіпера луганчан Микити Турбаєвського залишили ворота сухими.
Єдиний гол Славії вдалося забити на 83-й хвилині, коли відзначився Матей Брашек. До фінального свистка Зоря мала нагоду вийти вперед, але Ігор Горбач не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.
Цю гру Зоря провела під керівництвом Младена Бартуловича, який очолив команду у статусі виконувача обов’язків.
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