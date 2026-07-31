Творці невипущеного військового трилера Fortitude із Ніколасом Кейджем у головній ролі подали позов проти стримінгової платформи Netflix. Збитки оцінюють у $105 млн.

Причиною позову стала крадіжка жорстких дисків із копією стрічки безпосередньо з офісу Netflix у Лос-Анджелесі.

На Netflix подали до суду на $105 млн: що відомо

Продюсери Fortitude надіслали цифрову копію стрічки у червні для внутрішнього перегляду, адже компанія раніше виявляла зацікавленість. Після перегляду Netflix мав видалити файли, однак незабаром з офісу компанії викрали жорсткі диски з матеріалами.

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Керівник відділу придбань фільмів Netflix Шон Берні в електронному листі визнав, що це перший подібний випадок для компанії.

— Ми працювали над цим разом з нашими командами безпеки, але марно. Наші команди з питань піратства перебувають у стані підвищеної готовності до порушення та стежитимуть за ситуацією, — зазначив Шон Берні.

Позивачі звинувачують Netflix у тому, що стример одразу не подав заяву до поліції та перешкоджав залученню Департаменту поліції Лос-Анджелеса. Творці фільму переконані, що міжнародний реліз і промокампанія опинилися під загрозою.

— Через неправильне поводження з фільмом та подальше зневажання Netflix поставив під загрозу інвестиції позивачів у розмірі понад $45 млн та значну вартість самого фільму. Netflix також позбавив фільм, його акторський склад та творців можливості вивести свою роботу на ринок та отримати визнання, яке, ймовірно, приніс би належним чином продуманий світовий реліз, — йдеться в позові.

Своєю чергою Netflix заперечує будь-які твердження про те, що він несе ризик втрат за фільм, поставлений без належних галузевих гарантій.

— Хоча ми не володіємо правами на Fortitude, ми серйозно ставимося до безпеки контенту та вжили додаткових заходів для підтримки режисера та його команди. Це включає проведення ретельного розслідування та пропозицію моніторингу відомих піратських сайтів на предмет будь-якого несанкціонованого розповсюдження чи продажу, — наголосили в компанії.

Нагадаємо, що Fortitude — це шпигунський трилер про роботу британської розвідки під час Другої світової війни. Режисером виступив Саймон Вест, який відомий своїми фільмами Розкрадачка гробниць, Дочка генерала тощо. Окрім Ніколаса Кейджа, у стрічці знялися Метью Ґуд, Майкл Шин та Бен Кінґслі.

Джерело : The Guardian

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