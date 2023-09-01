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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна у трисетовому трилері вибила з US Open-2023 “нейтральну” росіянку

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open-2023). У трьох сетах вона вибила з турніру “нейтральну” росіянку Анастасію Палюченкову.

Зустріч тривала дві години та 48 хвилин і завершилася перемогою українки з рахунком 5:7, 6:4, 6:4.

За матч Світоліна зробила десять ейсів та припустилася дев’яти подвійних помилок. У її суперниці три подачі на виліт та сім помилок під час введення м’яча у гру.

Наступною суперницею Еліни стане переможниця зустрічі між бельгійкою Патрицією Марією Тіг та американкою Джессікою Пегулою, яка є третім номером світового рейтингу WTA.

Ще одна українка Леся Цуренко не змогла подолати бар’єр другого кола. У двох сетах вона поступилася росіянці Єкатерині Александровій, яка виступає без прапора, з рахунком 6:1, 6:3. Після провального першого сету вона змогла зробити два брейки на старті другого, але у підсумку поступилася.

Нагадаємо, у стартовому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Світоліна впевнено обіграла німкеню Анну-Лену Фрідзам.

Загальний призовий фонд у жіночому одиночному розряді становить $65 млн. Чинною переможницею турніру є полячка Іга Свьонтек.

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