Світоліна у трисетовому трилері вибила з US Open-2023 “нейтральну” росіянку
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open-2023). У трьох сетах вона вибила з турніру “нейтральну” росіянку Анастасію Палюченкову.
Зустріч тривала дві години та 48 хвилин і завершилася перемогою українки з рахунком 5:7, 6:4, 6:4.
За матч Світоліна зробила десять ейсів та припустилася дев’яти подвійних помилок. У її суперниці три подачі на виліт та сім помилок під час введення м’яча у гру.
Наступною суперницею Еліни стане переможниця зустрічі між бельгійкою Патрицією Марією Тіг та американкою Джессікою Пегулою, яка є третім номером світового рейтингу WTA.
Ще одна українка Леся Цуренко не змогла подолати бар’єр другого кола. У двох сетах вона поступилася росіянці Єкатерині Александровій, яка виступає без прапора, з рахунком 6:1, 6:3. Після провального першого сету вона змогла зробити два брейки на старті другого, але у підсумку поступилася.
Нагадаємо, у стартовому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Світоліна впевнено обіграла німкеню Анну-Лену Фрідзам.
Загальний призовий фонд у жіночому одиночному розряді становить $65 млн. Чинною переможницею турніру є полячка Іга Свьонтек.
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