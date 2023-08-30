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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна подолала стартовий раунд на US Open-2023

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла німкеню Анну-Лену Фрідзам у стартовому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Зустріч тривала рівно одну годину та завершилася з рахунком 6:3, 6:1 на користь Еліни.

За матч Світоліна чотири рази подала на виліт. Тоді як у її суперниці один ейс та дві подвійні помилки. Крім того, у кожному із сетів українка оформила по два брейки.

Для Еліни це була перша гра за останні три тижні, адже вона відновлювалася від травми та готувалася до US Open.

У другому колі суперницею Еліни стане нейтральна росіянка Анастасія Павлюченкова або американка Фіона Кроулі.

Ще три українки завершили свої виступи на US Open-2023 вже у першому колі. Друга ракетка України Ангеліна Калініна не впоралася з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо, Марта Костюк поступилася четвертій ракетці світу з Казахстану Єлені Рибакіній, а Катерина Байндль програла у трьох сетах представниці Словаччини Анні Кароліні Шмідловій.

До другого кола турніру серії Grand Slam ще має шанси потрапити Леся Цуренко, якщо пройде французку Ельзу Жакемо.

Нагадаємо, у липні 2023 року Еліна Світоліна повернула статус першої ракетки України. Завдяки виступу на Вімблдоні вона відіграла 49 позицій.

US Open, Еліна Світоліна, Теніс
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