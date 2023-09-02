Вже не вперше: Шахтар неочікувано підписав колишнього голкіпера Динамо
Донецький Шахтар повідомив про підписання угоди з колишнім голкіпером київського Динамо Артуром Рудьком.
Як повідомила пресслужба гірників, угода футболіста розрахована до кінця сезону-2023/24.
31-річний Рудько перебрався до Шахтаря у статусі вільного агента.
Артур Рудько є вихованцем академії киян. В УПЛ він дебютував у 2015 році у складі Говерли, за яку грав на правах оренди. Кольори київського Динамо він захищав у період з 2016 до 2019 року, провівши 26 матчів.
Також футболіст виступав за кіпрський клуб Пафос, польський Лех та харківський Металіст.
Цікаво, що Рудько став четвертим колишнім воротарем Динамо, який перебрався до Шахтаря після відновлення незалежності України. До нього це зробили Рустам Худжамов, Олексій Шевченко та Олександр Рибка.
Напередодні донецький клуб оголосив про перехід гравця збірної Танзанії Новатуса Міроші, який грає на позиції захисника. Футболіст перейшов до гірників на правах оренди з бельгійського клубу Зюлте Варегем.
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