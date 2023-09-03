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Спорт
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Світоліна поступилася американці Пегулі у третьому колі US Open

Світоліна поступилася американці Пегулі у третьому колі US Open
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла у третьому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open-2023) американці Джессіці Пегулі.

Гра завершилась рахунком 4:6, 6:4, 2:6.

Американка Джессіка Пегула є третім номером світового рейтингу WTA. У наступному колі вона змагатиметься зі своєю співвітчизницею Меддісон Кіз.

У стартовому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Світоліна впевнено обіграла німкеню Анну-Лену Фрідзам.

Згодом у трьох сетах українка вибила з турніру “нейтральну” росіянку Анастасію Палюченкову.

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US Open, Еліна Світоліна, Теніс
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