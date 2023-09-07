Вперше за 19 років без Роналду: France Football назвав 30 претендентів на Золотий м’яч

Французький журнал France Football оголосив імена претендентів на нагороду найкращого футболіста світу – Золотий м’яч-2023.

Список складається з 30 виконавців, серед яких найбільше представництво у чинного переможця Ліги чемпіонів – Манчестер Сіті (шість футболістів).

Вперше з 2003 року до номінантів не потрапив 38-річний португальський форвард Кріштіану Ронадду, який зараз захищає кольори саудівського Аль-Насра.

Коли португалець вперше потрапив до списку претендентів у 2004-му, цьогорічному номінанту Джуду Беллінгему було трохи більше одного року (1 рік і 4 місяці).

Список претендентів на Золотий м’яч-2023:

Воротарі: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, збірна Камеруну), Еміліано Мартінес (Астон Вілла, збірна Аргентини), Яссін Буну (Аль-Хілаль, збірна Марокко);

Андре Онана (Манчестер Юнайтед, збірна Камеруну), Еміліано Мартінес (Астон Вілла, збірна Аргентини), Яссін Буну (Аль-Хілаль, збірна Марокко); Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті, збірна Хорватії), Рубеш Діаш (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Кім Мін Чже (Баварія, збірна Південної Кореї);

Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті, збірна Хорватії), Рубеш Діаш (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Кім Мін Чже (Баварія, збірна Південної Кореї); Півзахисники: Джамал Мусіала (Баварія, збірна Німеччини), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, збірна Англії), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Хвіча Кварацхелія (Наполі, збірна Грузії), Ніколо Барелла (Інтер, збірна Італії), Мартін Едегор (Арсенал, збірна Норвегії), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, збірна Німеччини), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, збірна Бразилії), Родрі (Манчестер Сіті, збірна Іспанії), Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії);

Джамал Мусіала (Баварія, збірна Німеччини), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, збірна Англії), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Хвіча Кварацхелія (Наполі, збірна Грузії), Ніколо Барелла (Інтер, збірна Італії), Мартін Едегор (Арсенал, збірна Норвегії), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, збірна Німеччини), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, збірна Бразилії), Родрі (Манчестер Сіті, збірна Іспанії), Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії); Форварди: Карім Бензема (Аль-Іттіхад, збірна Франції), Мохамед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту), Букайо Сака (Арсенал, збірна Англії), Рандаль Коло-Муані (ПСЖ, збірна Франції), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, збірна Норвегії), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, збірна Аргентини), Антуан Грізманн (Атлетіко, збірна Франції), Ліонель Мессі (Інтер Маямі, збірна Аргентини), Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини), Роберт Левандовський (Барселона, збірна Польщі), Віктор Осімхен (Наполі, збірна Нігерії), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції), Гаррі Кейн (Баварія, збірна Англії).

Церемонія вручення премії Золотий м’яч-2023 запланована на 30 жовтня.

У 2022 році нагороду Золотий м’яч присудили форварду Каріму Бензема. Другим у голосуванні став форвард Садіо Мане, третє місце за півзахисником Кевіном де Брюйне.

Джерело : France Football

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.