Нагороду Золотий м’яч у 2022 році вперше у кар’єрі здобув Карім Бензема, який захищає кольори збірної Франції та мадридського Реалу. Приз йому вручив Зінедін Зідан.

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022