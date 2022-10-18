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Факти / Спорт

Карім Бензема став володарем Золотого м’яча у 2022 році

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Карім Бензема
Фото: Getty Images

Нагороду Золотий м’яч у 2022 році вперше у кар’єрі здобув Карім Бензема, який захищає кольори збірної Франції та мадридського Реалу. Приз йому вручив Зінедін Зідан.

Другим у голосуванні став нападник Баварії Садіо Мане, третє місце за півзахисником Манчестер Сіті Кевіном де Брюйне. До п’ятірки також увійшли форвард Барселони Роберт Левандовскі та вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах.

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Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала Алексія Путельяс – хавбек збірної Іспанії та каталонської Барселони. Нагороду вона отримала з рук Андрія Шевченка.

Вона стала першою жінкою в історії, яка отримала Золотий м’яч другий рік поспіль.

Інші лауреати за версією France Football:

  • найкращий молодий футболіст – півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві;
  • найкращий бомбардир – форвард Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовскі;
  • найкращий голкіпер – гравець ФК Реал Мадрид та збірної Бельгії Тібо Куртуа;
  • найкращий клуб року – англійський Манчестер Сіті.

Також лауреатом призу імені Сократеса, який вручається “за найкращі акції солідарності, проведені чемпіонами”, став футболіст збірної Сенегалу та мюнхенської Баварії Садіо Мане. Його відзначили за гуманітарні акції в його рідному Сенегалі.

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12 серпня France Football оприлюднив 30 претендентів на нагороду Золотий м’яч. Головним фаворитом відразу назвали Каріма Бензема.

Також у п’ятірці потенційних володарів були Мохаммед Салах, Роберт Левандовскі, нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе та Садіо Мане.

У 2021 році лауреатом премії Золотий м’яч став Ліонель Мессі, який цього року не увійшов до 30 номінантів.

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