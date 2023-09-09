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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024

тренування збірної України
Фото: УАФ

Збірна України в суботу, 9 вересня, проведе матч п’ятого туру відбору на Євро-2024 у групі С проти збірної Англії. Зустріч відбудеться на стадіоні Тарчинський-Арена у польському Вроцлаві.

Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Прогноз на матч Україна — Англія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Гарета Саутгейта. На перемогу збірної Англії приймають ставки з коефіцієнтом 1.46. Успіх синьо-жовтих оцінюють у 8.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.65.

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Ймовірність того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.05.

Матч довірили судити болгарській бригаді арбітрів на чолі з рефері Георгі Кабаковим. Йому асистуватимуть співвітчизники: Мартін Маргарітов і Діян Валков. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Нікола Попов.

Зараз збірна Англії очолює турнірну таблицю групи С, маючи в активі 12 очок за підсумками чотирьох матчів. Далі йдуть збірна України (6 очок у трьох матчах) та команда Італії (3 очки у двох матчах).

У збірної Північної Македонії 3 очки у трьох матчах, а Мальта, яка на дні турнірки, поки що не набрала очок після чотирьох проведених матчів.

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