Італія — Україна: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
Збірна України у вівторок, 12 вересня, проведе матч шостого туру відбору на Євро-2024 у групі С проти збірної Італії. Зустріч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца (Сан-Сіро) у Мілані.
Початок матчу о 21:45 за київським часом.
Прогноз на матч Італія — Україна
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Лучано Спаллетті. На перемогу збірної Італії приймають ставки з коефіцієнтом 1.52. Успіх синьо-жовтих оцінюють у 7.20. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.30.
Ймовірність того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.11.
Матч довірили судити іспанській бригаді арбітрів на чолі з рефері Алехандро Ернандесом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Хосе Наранхо і Дієго Санчес Рохо. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Алехандро Муньіс Руїс.
Зараз збірна Італії йде третьою у турнірній таблиці групи С, маючи в активі чотири очки після трьох матчів. На одну позицію вище перебуває збірна України (7 очок у чотирьох матчах). Лідером групи залишається збірна Англії (13 очок у п’яти матчах).
У збірної Північної Македонії чотири очки у чотирьох матчах, а Мальта, яка на дні турнірки, поки що не набрала очок після чотирьох проведених матчів.
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