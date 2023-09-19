Усик – чемпіон, Ф’юрі на першому місці: рейтинг The Ring у надважкій вазі
Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.
Український боксер, володар поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик залишається чемпіоном за версією видання.
Перше місце у рейтингу посідає британець Тайсон Ф’юрі. Слідом розмістився американець Деонтей Вайлдер, який обійшов на одну позицію Ентоні Джошуа з Великої Британії.
У десятці рейтингу також китаєць китаєць Чжан Чжілей, американець Енді Руїс, британець Джо Джойс, кубинець Луїс Ортіс, новозеландець Джозеф Паркер, хорват Філіп Хргович та американець Джаред Андерсон.
Нагадаємо, до рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії, що було опубліковано нещодавно, увійшли відразу два українських боксери. Олександра Усика помістили на третю сходинку, а Василя Ломаченка – на десяту.
Лідерами оновленого рейтингу pound for pound (незалежно від вагової категорії) стали американець Теренс Кроуфорд та японець Наоя Іноуе, який у липні завоював титули WBC та WBO у другій найлегшій вазі.
Джерело: The Ring
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