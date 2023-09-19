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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Усик – чемпіон, Ф’юрі на першому місці: рейтинг The Ring у надважкій вазі

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Український боксер, володар поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик залишається чемпіоном за версією видання.

Перше місце у рейтингу посідає британець Тайсон Ф’юрі. Слідом розмістився американець Деонтей Вайлдер, який обійшов на одну позицію Ентоні Джошуа з Великої Британії.

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У десятці рейтингу також китаєць китаєць Чжан Чжілей, американець Енді Руїс, британець Джо Джойс, кубинець Луїс Ортіс, новозеландець Джозеф Паркер, хорват Філіп Хргович та американець Джаред Андерсон.

The Ring

Скриншот: The Ring

Нагадаємо, до рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії, що було опубліковано нещодавно, увійшли відразу два українських боксери. Олександра Усика помістили на третю сходинку, а Василя Ломаченка – на десяту.

Лідерами оновленого рейтингу pound for pound (незалежно від вагової категорії) стали американець Теренс Кроуфорд та японець Наоя Іноуе, який у липні завоював титули WBC та WBO у другій найлегшій вазі.

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Джерело: The Ring

The Ring, Бокс, Олександр Усик
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