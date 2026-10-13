У Повітряних силах пояснили, чому 12 жовтня тривога в Києві прозвучала після вибухів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Чому повітряна тривога в Києві лунала після вибухів

На тлі публікацій в іноземних ЗМІ про можливі збої в переднні розвідувальної інформації Юрій Ігнат підтвердив, що під час останньої атаки сирена в столиці дійсно прозвучала вже безпосередньо під час вибухів.

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Втім, посадовець наголосив, що подібні випадки траплялися й раніше, зокрема у прифронтових регіонах.

— Розвіддані, про які всі зараз говорять, бувають різні. Є ті, якими, використовуючи супутниковий зв’язок, не лише США, а й інші країни НАТО діляться з Україною. Це про активність ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, це про активність кораблів у Чорному чи Каспійському морях і про виходи балістики. Бувають моменти, коли ця інформація не доходить. Це не перший випадок… Якщо цього разу були певні технічні моменти, думаю, спеціалісти розберуться. І з нашими партнерами будуть цю проблему усувати, — підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що пізно ввечері 12 жовтня, близько 22:10, армія РФ завдала удару по Києву шістьма ракетами, що рухалися за балістичною траєкторією.

Оскільки попередніх даних про пуски з території РФ чи Білорусі не надходило, радіолокаційні засоби ЗСУ виявили ворожі балістичні цілі безпосередньо під час їхнього входження у повітряний простір над столицею.

Наразі українська сторона продовжує технічний аналіз та взаємодію із партнерами для усунення подібних затримок у майбутньому.

Джерело : Українська правда

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