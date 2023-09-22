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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чехія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА: на якому ми місці

Фк Зоря
Фото: ФК Зоря

Україна втратила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА, попри те, що закінчила тиждень не з “нулем”. Нічия Зорі у матчі з Гентом у Лізі конференцій додала 0,2 бала.

Ще один представник України у єврокубках – Шахтар – поступився португальському Порту у першому турі Ліги чемпіонів з рахунком 1:3.

Загалом Україна має у своєму активі 25,800 бала.

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Втім успіхи у першому турі групового етапу єврокубкових турнірів трьох чеських клубів празьких Славії та Праги, а також Вікторії з Плзеня дозволили Чехії посунути нашу асоціацію у турнірці коефіцієнтів. Чехія тепер має 26,550 бала.

Крім того, Чехія обійшла ще й Ізраїль, який завдяки одній перемозі також трішки збільшив відрив від нас. Врешті, Україна опустилася на 18-ту сходинку.

коефіцієнти УЄФА

Невдалі виступи наших клубів у єврокубках можуть призвести до зменшення квот у європейських турнірах.

Зазначимо, що втрата 15-го місця за підсумками сезону зменшить представництво наших клубів у єврокубках у сезоні-2025/26 до чотирьох. Окрім того, до Ліги чемпіонів зможе потрапити лише команда, яка стане чемпіоном України.

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УЄФА, ФК Зоря, Футбол, Шахтар
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