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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ракицький дуже багато допомагає ЗСУ. Ніколи не чув від нього “ні” – ексфутболіст Алієв

Алієв Ракіцький

Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв, який нині служить у ЗСУ, розповів про допомогу українській армії від футболіста донецького Шахтаря Ярослава Ракицького.

За словами Алієва, чинний футболіст допомагає військовим фінансово.

Хочу величезне спасибі сказати Ярику Ракицькому. Він дуже багато допомагає. Усе, що я просив для пацанів, я ніколи не чув від нього слова “ні”. Я й не нахабнію ніколи. Попросив безпілотники – він мені все зробив, попросив форму для пацанів – він мені все зробив. Попросив щось іще – він завжди все зробить, завжди з радістю відгукнеться і допоможе, – розповів він.

За словами ексгравця Динамо, він завжди робить звіт Ракицькому про витрачені кошти, хоча сам Ярослав каже йому, що не треба. На що Алієв додає, що “так не може”.

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Під час інтерв’ю YouTube-каналу Ксенії Больбот він також розповів, що служитиме поки триває війна. За його словами, він не може нікуди піти.

У травні Ракицький прокоментував російський етап своєї кар’єри у Зеніті та розповів про рішення покинути Росію після повномасштабного нападу на Україну.

За словами гравця, 24 лютого розставило все по місцях, тому він без вагань розірвав контракт із клубом із Санкт-Петербурга та повернувся в Україну.

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Джерело: Ксенія Больбот

Фото: Instagram/aliev_sasha8, ФК Шахтар

Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Алієв, Футбол, Ярослав Ракицький
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