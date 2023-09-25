Європейський боксерський союз не повернув атлетів з РФ та Білорусі до змагань

Європейський боксерський союз (EBU) продовжив відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою. Рішення ухвалили члени Ради директорів під час засідання у Парижі.

Про це повідомила віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

— Моє звернення до членів EBU було, як завжди, чітким та зрозумілим кожному, хто поважає мир та безпеку світу: жодних компромісів щодо боксерів, тренерів, суддів з Росії та Білорусі, збереження статусу-кво, тобто боксери виключені з європейського рейтингу, жоден EBU-титул не розігрується на території країн-агресорів, російські та білоруські судді, ліцензовані EBU, не запрошуються на змагання, – написала вона.

Шатернікова також зазначила, що президент EBU Пітер Штукі сказав, що у питанні ізоляції російських і білоруських спортсменів, функціонерів не може бути жодних компромісів, доки в Україні триває війна.

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У березні 2022 року EBU відсторонив на невизначений термін атлетів з РФ та Білорусі від змагань. Їх виключили з рейтингів, а також позбавили права проводити бої, ліцензовані організацією.

Попри рекомендацію МОК щодо допущення російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі, керівництво EBU заявляло, що не поновлюватиме статус представників РФ та Білорусі, допоки в Україні триває війна.

Джерело: Аліна Шатернікова

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