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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Навіть у нейтральному статусі: на зимові Юнацькі ігри-2024 не допустили росіян

олімпійський вогонь
Фото: Depositphotos

Міжнародний олімпійський комітет не допустив російських атлетів під нейтральним прапором до участі у зимових Юнацьких іграх-2024 у Південній Кореї. Змагання відбудуться у провінції Канвон.

Одне з російських пропагандистських ЗМІ звернулося із запитом до МОК, на що там відповіли, що жоден спортсмен, який бере участь у нейтральному статусі, не зможе взяти участь у юнацькій Олімпіаді-2024.

— Якщо йдеться про зимові юнацькі Ігри-2024, то жоден нейтральний спортсмен в індивідуальному порядку не може брати участь у змаганнях у Канвоні, – заявили у пресслужбі МОК.

Зимові Юнацькі ігри-2024 мають відбутися з 19 січня до 2 лютого 2024 року у Республіці Кореї. Для цих змагань буде використана значна частина об’єктів, на яких проводилися зимові Олімпійські ігри-2018 у Пхьончхані. Частина змагань відбудеться у місті Каннин.

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Церемонії відкриття та закриття Юнацьких ігор-2024 заплановані на арені Yongpyong Dome у Пхьончхані.

Напередодні, 3 жовтня, на стадіоні Панатінаїкоса в Афінах запалили олімпійський вогонь. Видання Yonhap повідомило, що він має прибути до аеропорту Інчхон у Кореї 8 жовтня і буде відкритий для громадськості. Потім він вирушить у 80-денний тур корейськими містами.

Рішення про проведення Юнацьких ігор ухвалили у 2007 році. З 2010 року відбулося шість юнацьких Олімпіад. У всіх цих змаганнях росіяни брали участь.

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