Загрожує 4-річна дискваліфікація: зірка Ювентуса вдруге провалив допінг-тест

Ексзірка Манчестер Юнайтед та гравець туринського Ювентуса Поль Погба повторно провалив допінг-тест, який дав позитивний результат на тестостерон.

30-річного французького футболіста тимчасово відсторонили після проваленого тесту на допінг минулого місяця. Зараз йому загрожує чотирирічна дискваліфікація.

Він додав, що Ювентусу тепер доведеться вирішити, що робити з його контрактом, адже Погба ризикує отримати довгострокове відсторонення.

BREAKING: Paul Pogba has tested testosterone doping positive also to backup sample today.

Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/P6lGlLv48C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023