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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Загрожує 4-річна дискваліфікація: зірка Ювентуса вдруге провалив допінг-тест

Поль Погба
Фото: Depositphotos

Ексзірка Манчестер Юнайтед та гравець туринського Ювентуса Поль Погба повторно провалив допінг-тест, який дав позитивний результат на тестостерон.

30-річного французького футболіста тимчасово відсторонили після проваленого тесту на допінг минулого місяця. Зараз йому загрожує чотирирічна дискваліфікація.

— Поль Погба здав повторний тест на тестостерон, який також виявився позитивним, – повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Він додав, що Ювентусу тепер доведеться вирішити, що робити з його контрактом, адже Погба ризикує отримати довгострокове відсторонення.

Зараз дивляться

ЗМІ пишуть, що після того, як позитивний результат тесту на тесторостерон підтвердився, Погбу допитає антидопінговий комітет.

Вперше сліди тестостерону були виявлені в організмі футболіста після перемоги Ювентуса над Удінезе в чемпіонаті Італії. Гравець був у запасі на матч, але опинився серед тих, хто здавав тест на допінг.

Поль Погба у статусі вільного агента підписав контракт із б’янконері у липні 2022 року. Угода з французьким хавбеком розрахована до 30 червня 2026 року. Повідомлялося, що футболіст у Юве зароблятиме €8 млн на рік.

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Джерело: The Sun
Допінг, Поль Погба, Футбол, Ювентус
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