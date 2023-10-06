Загрожує 4-річна дискваліфікація: зірка Ювентуса вдруге провалив допінг-тест

Ексзірка Манчестер Юнайтед та гравець туринського Ювентуса Поль Погба повторно провалив допінг-тест, який дав позитивний результат на тестостерон.

30-річного французького футболіста тимчасово відсторонили після проваленого тесту на допінг минулого місяця. Зараз йому загрожує чотирирічна дискваліфікація.

— Поль Погба здав повторний тест на тестостерон, який також виявився позитивним, – повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Він додав, що Ювентусу тепер доведеться вирішити, що робити з його контрактом, адже Погба ризикує отримати довгострокове відсторонення.

Зараз дивляться

BREAKING: Paul Pogba has tested testosterone doping positive also to backup sample today. Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/P6lGlLv48C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023

ЗМІ пишуть, що після того, як позитивний результат тесту на тесторостерон підтвердився, Погбу допитає антидопінговий комітет.

Вперше сліди тестостерону були виявлені в організмі футболіста після перемоги Ювентуса над Удінезе в чемпіонаті Італії. Гравець був у запасі на матч, але опинився серед тих, хто здавав тест на допінг.

Поль Погба у статусі вільного агента підписав контракт із б’янконері у липні 2022 року. Угода з французьким хавбеком розрахована до 30 червня 2026 року. Повідомлялося, що футболіст у Юве зароблятиме €8 млн на рік.

Джерело : The Sun

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