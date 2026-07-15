Сергій Стерненко, який із січня обіймав посаду радника міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БпЛА на фронті, повідомив, що більше не виконуватиме цих обов’язків.

Стерненко йде з посади радника міністра оборони

– Відтепер я не радник міністра оборони, що, поза сумнівом, зменшує можливості допомоги якісно змінити ситуацію у війську із дронами. У нас на виході якраз були нові тендерні вимоги для закупівель FPV-дронів, які дозволили б армії отримувати найкращі засоби та розвивати інфраструктуру для глибших ударів. Сподіваюсь, вони зрештою будуть затверджені, – написав він.

Сергій Стерненко зазначив, що й надалі забезпечуватиме військових якісними виробами через свій фонд, хоча обсяги такої допомоги будуть меншими.

Серед результатів своєї роботи він відзначив уніфікацію наземних станцій керування для дронів на оптоволокні.

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– Трошки зміг вплинути і на розвиток окремих бригад, вивівши їх на значно вищі позиції у загальному рейтингу, – зауважив колишній радник.

Стерненко наголосив, що не встиг зробити для країни більше в умовах повномасштабної війни.

Однією з причин цього він назвав “бюрократичні перепони та штучне затягування з боку тих, кому заважає армійська реформа”.

Попри завершення роботи на посаді радника, волонтер назвав досвід у команді міністра оборони важливим.

– Михайло Федоров – найкращий міністр оборони за усю нашу історію. Дякую за приклад лідерства та служіння. Прикро, що сьогодні наша держава стала значно далі від перемоги. Прикро, що реальні реформи навіть не дали розпочати, хоча все одно вдалося багато що змінити. Не прикро за вас, за людей, які усе бачать та розуміють. І підтримують. Це точно не кінець. Безмежна повага Михайлу. Подяка всім, хто не мовчить, – написав Стерненко.

Нагадаємо, 22 січня український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко став радником міністра оборони України з питань підвищення використання дронів на фронті.

Фото: Михайло Федоров

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