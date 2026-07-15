Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Росії парламентські вибори не вплинуть на подальшу ескалацію війни, тому що їхній результат є прогнозованим, проте Володимир Путін може вдатися до збільшення мобілізації.

Зеленський про парламентські вибори в Росії

На саміті Україна – Південно-Східна Європа у Києві голова держави заявив, що результат виборів жодним чином не буде впливати на цю ескалацію, бо результат буде відомий до виборів.

Водночас, наголосив президент, в РФ частка громадян, які не підтримують війну проти України, зростає.

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– Ми знаємо чітко, що відсоток людей, які більше не підтримують його війну, стрімко підвищився. Я не знаю реально, скільки людей підтримують Путіна, але відсоток людей, які не підтримують війну і хочуть, щоб вона закінчилася, дуже стрімко зріс, – зазначив президент.

Крім того, президент додав, що особливо це помітно у прикордонних з Україною регіонах РФ, жителі яких безпосередньо відчули наслідки війни.

Голова нашої держави додав, що після виборів кремлівський диктатор може вдатися до нових кроків для посилення тиску, зокрема збільшити мобілізацію.

– Ми розуміємо, що це може бути збільшення мобілізації. Збільшити контрактування він (Путін, – Ред.) не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації. Думаємо про це. До таких кроків треба готуватися, – сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна має бути готовою й до інших можливих дій РФ.

– Є інші ситуаційні можливості, які є у Путіна. Ми повинні готуватися до будь-яких викликів, – додав президент.

Нагадаємо, що парламентські вибори в РФ заплановані на 18-20 вересня 2026 року.

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