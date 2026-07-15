Після виборів РФ може вдатися до нової мобілізації – Зеленський
- Президент Володимир Зеленський вважає, що результати парламентські виборів в РФ прогнозовані, тому не вплинуть на ескалацію війни.
- Водночас голова держави переконаний, що після того, як вони пройдуть кремлівський диктатор може вдатися до нових кроків для посилення тиску та розповів, до яких саме.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Росії парламентські вибори не вплинуть на подальшу ескалацію війни, тому що їхній результат є прогнозованим, проте Володимир Путін може вдатися до збільшення мобілізації.
Зеленський про парламентські вибори в Росії
На саміті Україна – Південно-Східна Європа у Києві голова держави заявив, що результат виборів жодним чином не буде впливати на цю ескалацію, бо результат буде відомий до виборів.
Водночас, наголосив президент, в РФ частка громадян, які не підтримують війну проти України, зростає.
– Ми знаємо чітко, що відсоток людей, які більше не підтримують його війну, стрімко підвищився. Я не знаю реально, скільки людей підтримують Путіна, але відсоток людей, які не підтримують війну і хочуть, щоб вона закінчилася, дуже стрімко зріс, – зазначив президент.
Крім того, президент додав, що особливо це помітно у прикордонних з Україною регіонах РФ, жителі яких безпосередньо відчули наслідки війни.
Голова нашої держави додав, що після виборів кремлівський диктатор може вдатися до нових кроків для посилення тиску, зокрема збільшити мобілізацію.
– Ми розуміємо, що це може бути збільшення мобілізації. Збільшити контрактування він (Путін, – Ред.) не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації. Думаємо про це. До таких кроків треба готуватися, – сказав він.
Водночас Зеленський зауважив, що Україна має бути готовою й до інших можливих дій РФ.
– Є інші ситуаційні можливості, які є у Путіна. Ми повинні готуватися до будь-яких викликів, – додав президент.
Нагадаємо, що парламентські вибори в РФ заплановані на 18-20 вересня 2026 року.