Футболіст Бенфіки погодився виступати за юніорську збірну України

Півзахисник португальської Бенфіки U-17 Андре Вакалюк погодився виступати за юнацьку збірну України.

У послугах гравця зацікавлений головний тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський.

За інформацією видання Sport.ua, родина футболіста вже розпочатий процес отримання українського громадянства. Оскільки це займе кілька місяців, Вакалюк не допоможе підопічним Єзерського на першому етапі кваліфікації Євро.

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Андер Вакалюк – син українських емігрантів. Він народився у Португалії, є вихованцем академії Бенфіки та виступає за команду орлів до 17 років. Він був одним із кандидатів на потрапляння до збірної Португалії серед гравців 2007 року народження.

Тренерський штаб юнацької збірної України сподівається, що Вакалюк приєднається до синьо-жовтих у наступному раунді кваліфікації у 2024 році.

Юнацька збірна України U-17 проведе перший раунд кваліфікації до чемпіонату Європи з 15 до 21 жовтня. Суперниками синьо-жовтих будуть збірні Німеччини, Фінляндії та Ліхтенштейну. Дві найкращі команди кваліфікуються до еліт-раунду.

Джерело: Sport.ua

Фото: ФК Бенфіка

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