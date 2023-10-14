Головне, що взяли 3 очки: Судаков про гру з Північною Македонією і гол за збірну

Хавбек збірної України Георгій Судаков, який відзначився дебютним м’ячем за національну команду у матчі проти Північної Македонії, поділився враженнями після гри.

За його словами, у нього не було установки бити здалеку, а з моментом взяття воріт – так склалися обставини на полі.

— Не було такої установки (бити здалеку, – Ред.). Просто так склалося, що був момент для удару — то й пробив. Першого разу вдалося забити завдяки рикошету, був ще момент — воротар зробив хороший сейв, – сказав футболіст.

Головне, на думку Судакова, що збірній України у матчі вдалося взяти три очки. Він також розповів, що емоція після гри краще, аніж після поразки від Італії у вересневій грі. Зараз, за його словами, збірники вже думками про Мальту.

Зараз дивляться

— Ми гратимемо на виїзді. У першому матчі в Словаччині було дуже складно проти них, перемогли 1:0. Було так само багато моментів, ми їх не реалізували. Сподіваюся, якщо заб’ємо швидкий м’яч, буде набагато легше, – додав Судаков.

У матчі сьомого туру відбору збірна України обіграла команду Північної Македонії з рахунком 2:0. Голами у зустрічі, що відбулася у Празі, відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв.

Після шести зіграних матчів підопічні Сергія Реброва мають у своєму активі десять очок та нині посідають другу сходинку турнірної таблиці групи С. Лідером залишається Англія (13 очок у 5 матчах). Наступну гру Україна проведе на виїзді проти Мальти 17 жовтня.

Джерело : Суспільне

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