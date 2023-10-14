Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Головне, що взяли 3 очки: Судаков про гру з Північною Македонією і гол за збірну

Георгій Судаков
Фото: УАФ

Хавбек збірної України Георгій Судаков, який відзначився дебютним м’ячем за національну команду у матчі проти Північної Македонії, поділився враженнями після гри.

За його словами, у нього не було установки бити здалеку, а з моментом взяття воріт – так склалися обставини на полі.

— Не було такої установки (бити здалеку, – Ред.). Просто так склалося, що був момент для удару — то й пробив. Першого разу вдалося забити завдяки рикошету, був ще момент — воротар зробив хороший сейв, – сказав футболіст.

Головне, на думку Судакова, що збірній України у матчі вдалося взяти три очки. Він також розповів, що емоція після гри краще, аніж після поразки від Італії у вересневій грі. Зараз, за його словами, збірники вже думками про Мальту.

Зараз дивляться

— Ми гратимемо на виїзді. У першому матчі в Словаччині було дуже складно проти них, перемогли 1:0. Було так само багато моментів, ми їх не реалізували. Сподіваюся, якщо заб’ємо швидкий м’яч, буде набагато легше, – додав Судаков.

У матчі сьомого туру відбору збірна України обіграла команду Північної Македонії з рахунком 2:0. Голами у зустрічі, що відбулася у Празі, відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв.

Після шести зіграних матчів підопічні Сергія Реброва мають у своєму активі десять очок та нині посідають другу сходинку турнірної таблиці групи С. Лідером залишається Англія (13 очок у 5 матчах). Наступну гру Україна проведе на виїзді проти Мальти 17 жовтня.

Читайте також
Відбір на Євро-2024: Україна прийме Італію у німецькому Леверкузені
БайАрена

Джерело: Суспільне
Збірна Північної Македонії, Збірна України, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збірна України обіграла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024
Мудрик у збірній
Скандал у збірній Італії: двох футболістів виключили зі складу через ставки на матчі
Сандро Тоналі
Україна – Північна Македонія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
збірна України тренування
Україна – Північна Македонія: де дивитися матч відбору на Євро-2024
тренування збірної України
Зіграємо найсильнішим складом: Ребров перед матчем з Північною Македонією
Сергій Ребров

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Серйозні виклики для газового сектору: огляд реформ у Нафтогазі перед зимою 2024
Головне, що взяли 3 очки: Судаков про гру з Північною Македонією і гол за збірну
Потужний захист і власний газ! Енергетики та газовики вивчили урок блекауту
Головне, що взяли 3 очки: Судаков про гру з Північною Македонією і гол за збірну
Почалось із Telegram-каналів, а завершилося довічним: за що зраднику із Запоріжжя дали найсуворіше покарання
Головне, що взяли 3 очки: Судаков про гру з Північною Македонією і гол за збірну
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна
Головне, що взяли 3 очки: Судаков про гру з Північною Македонією і гол за збірну
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь