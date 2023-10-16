Шахтар призначив Срну виконувачем обов’язків головного тренера
Донецький Шахтар інформував, що виконувачем обов’язків головного тренера став спортивний директор клубу Даріо Срна.
Про це повідомила пресслужба гірників у вівторок, 16 жовтня.
– Даріо Срна готуватиме Шахтар до наступних матчів як виконувач обов’язків головного тренера, – йдеться у повідомленні.
У клубі побажали 41-річному Срні успіхів і перемог на новій посаді.
Даріо Срна – колишній футболіст Шахтаря, за який виступав з 2003-го до 2018 року, був капітаном гірників. Із сезону-2019/20 хорват працює у системі клубу.
16 жовтня Шахтар повідомив про припинення співпраці з нідерландським фахівцем Патріком ван Леувеном. Він очолював команду з липня 2023 року. За цей період команда провела 12 офіційних матчів під його керівництвом.
Найближчу гру Шахтар проведе у межах чемпіонату України з футболу 21 жовтня проти черкаського ЛНЗ.
Далі гірники зіграють на виїзді проти каталонської Барселони у межах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гра на Естадіо Олімпіко запланована на 25 жовтня.
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