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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар призначив Срну виконувачем обов’язків головного тренера

Дарійо Срна
Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар інформував, що виконувачем обов’язків головного тренера став спортивний директор клубу Даріо Срна.

Про це повідомила пресслужба гірників у вівторок, 16 жовтня.

– Даріо Срна готуватиме Шахтар до наступних матчів як виконувач обов’язків головного тренера, – йдеться у повідомленні.

У клубі побажали 41-річному Срні успіхів і перемог на новій посаді.

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Даріо Срна – колишній футболіст Шахтаря, за який виступав з 2003-го до 2018 року, був капітаном гірників. Із сезону-2019/20 хорват працює у системі клубу.

16 жовтня Шахтар повідомив про припинення співпраці з нідерландським фахівцем Патріком ван Леувеном. Він очолював команду з липня 2023 року. За цей період команда провела 12 офіційних матчів під його керівництвом.

Найближчу гру Шахтар проведе у межах чемпіонату України з футболу 21 жовтня проти черкаського ЛНЗ.

Далі гірники зіграють на виїзді проти каталонської Барселони у межах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гра на Естадіо Олімпіко запланована на 25 жовтня.

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Джерело: ФК Шахтар
Даріо Срна, Футбол, Шахтар
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