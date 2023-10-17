Україна вирвала перемогу над Англією у матчі відбору на молодіжне Євро-2025

Збірна України з футболу U-21 здобула перемогу над однолітками з Англії у матчі третього туру відбору на молодіжне Євро-2025. Гра відбулася у словацькому Кошице та завершилася із рахунком 3:2 на користь синьо-жовтих.

Номінальні гості заволоділи перевагою зі стартових хвилин, але саме підопічним Унаї Мельгоси вдалося першими розпечатати нулі на табло. Рахунок у зустрічі відкрив Назар Волошин на 30-й хвилині.

Наприкінці першого тайму перевагу українців подвоїв Олег Очеретько, класно пробивши зі штрафного з гострого кута.

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Після перерви англійцям вдалося відігратися. Спершу Ноні Мадуеке скоротив відставання, а наприкінці другої 45-хвилинки Чарлі Крессвелл вдруге засмутив синьо-жовтих.

Проте українцям вдалося вирвати перемогу у компенсований час. Фінальний рахунок на табло встановив Ілля Квасниця, пробивши у нижній кут воріт.

Після трьох турів збірна України U-21 набрала дев’ять очок та одноосібно очолила групу F. Друге місце з шістьма очками посідає команда Англії. У наступному турі синьо-жовті зіграють з однолітками з Люксембургу 17 листопада.

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