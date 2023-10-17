Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Терміново
Робота Морських малюків: у Севастополі вибухнув носій Калібрів Буян
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна вирвала перемогу над Англією у матчі відбору на молодіжне Євро-2025

Україна U21 - Англія U21
Фото: УАФ

Збірна України з футболу U-21 здобула перемогу над однолітками з Англії у матчі третього туру відбору на молодіжне Євро-2025. Гра відбулася у словацькому Кошице та завершилася із рахунком 3:2 на користь синьо-жовтих.

Номінальні гості заволоділи перевагою зі стартових хвилин, але саме підопічним Унаї Мельгоси вдалося першими розпечатати нулі на табло. Рахунок у зустрічі відкрив Назар Волошин на 30-й хвилині.

Наприкінці першого тайму перевагу українців подвоїв Олег Очеретько, класно пробивши зі штрафного з гострого кута.

Зараз дивляться

Після перерви англійцям вдалося відігратися. Спершу Ноні Мадуеке скоротив відставання, а наприкінці другої 45-хвилинки Чарлі Крессвелл вдруге засмутив синьо-жовтих.

Проте українцям вдалося вирвати перемогу у компенсований час. Фінальний рахунок на табло встановив Ілля Квасниця, пробивши у нижній кут воріт.

Після трьох турів збірна України U-21 набрала дев’ять очок та одноосібно очолила групу F. Друге місце з шістьма очками посідає команда Англії. У наступному турі синьо-жовті зіграють з однолітками з Люксембургу 17 листопада.

Читайте також
Збірна України обіграла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024
Мудрик у збірній

Збірна Англії, Збірна України U-21, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Шахтар призначив Срну виконувачем обов’язків головного тренера
Дарійо Срна
Наступний матч Зорі у Лізі конференцій можуть перенести – Маккабі звернувся до УЄФА
ФК Зоря
ДБР повідомило підозру у справі фіктивної військової служби футболістів Прикарпаття
ФК Прикарпаття
Шахтар звільнив головного тренера команди Патріка ван Леувена
Патрік ван Леувен
Втеча футболіста Шахтаря до РФ: зрадник планує подаватися на російське громадянство
олександр роспутько

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Хитрим ухилянтам не вдалось втекти | Потужні слова Зеленського | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна вирвала перемогу над Англією у матчі відбору на молодіжне Євро-2025
Потужний сигнал США | Наживо з передової | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна вирвала перемогу над Англією у матчі відбору на молодіжне Євро-2025
В Ізюмі підірвався пенсіонер | Що не так з ленд-лізом | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна вирвала перемогу над Англією у матчі відбору на молодіжне Євро-2025
Геть РФ з ОБСЄ | Окупанти відкотились назад, щоб… | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна вирвала перемогу над Англією у матчі відбору на молодіжне Євро-2025
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь