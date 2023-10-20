Усик розповів, скільки часу йому необхідно для підготовки до бою з Ф’юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів про свою підготовку до бою проти британця Тайсона Ф’юрі.

За словами боксера, підготовка до бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі потребує часу, тому бій навряд чи відбудеться у поточному році.

– Дуже хочеться стабільності та визначення дати й місця, щоб без будь-яких думок вибрати локації для тренувань і готуватися до поєдинку. Я розумію, що всі ці шоу, прес-конференції, розкрутка бою мають бути. Вони будуть, це елемент шоу. Але коли будуть місце і дата, можна надягати шолом, забрало – і в дорогу, – сказав Усик.

Олександр розповів, що тренується щодня, але для повноцінної підготовки необхідний хороший тренувальний табір.

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– Я ж кожного дня тренуюсь. Але конкретно мені потрібно десь близько 14 тижнів хорошого тренувального табору. Мене таке буде влаштовувати. Перші 4 тижні я буду робити певну роботу, яка допомагає мені повністю увійти у табір. Потім це вже буде жорстких 12 тижнів праці, – розповів українець.

Наприкінці вересня стало відомо, що Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі підписали контракт на проведення бою. Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії – Ріяді. А ось остаточна дата стане відома після бою Ф’юрі – Нганну.

Джерело: USYK17

Фото: Олександр Усик

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