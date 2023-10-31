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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ліонель Мессі став восьмиразовим володарем Золотого м’яча

Мессі із Золотим м'ячем
Фото: Getty Images

Нагороду Золотий м’яч у 2023 році отримав Ліонель Мессі, футболіст збірної Аргентини та Інтер Маямі. Для нього це восьмий трофей у кар’єрі, що є рекордом.

67-ма церемонія вручення Золотого м’яча відбулася у паризькому театрі Шатле.

Другим у голосуванні став нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, третє місце за форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе. До п’ятірки також увійшли півзахисники Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та Родрі.

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Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала Айтана Бонматі – футболістка збірної Іспанії та каталонської Барселони. Разом із національною командою вона стала чемпіонкою світу у 2023 році.

Інші лауреати за версією France Football:

  • найкращий молодий футболіст: хавбек мадридського Реалу та збірної Англії Джуд Беллінгем;
  • найкращий бомбардир: форвард Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд;
  • найкращий голкіпер: гравець Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес;
  • найкращий клуб (чоловіки): англійський Манчестер Сіті;
  • найкращий клуб (жінки): каталонська Барселона.

Також лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, став футболіст мадридського Реалу Вінісіус Жуніор. Бразилець виграв цю нагороду завдяки щорічним інвестиціям у Vini Jr Institute (освітній додаток для бідних студентів).

На початку вересня France Football оприлюднив 30 претендентів на нагороду Золотий м’яч. Головними фаворитами назвали Ліонеля Мессі, Ерлінга Голланда та Кіліана Мбаппе.

У 2022 році лауреатом премії став француз Карім Бензема. Для ексфорварда мадридського Реала це був перший Золотий м’яч у кар’єрі. У жінок тоді нагороду отримала хавбек збірної Іспанії Алексія Путельяс.

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Золотий м'яч, Ліонель Мессі, Футбол
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