Ліонель Мессі став восьмиразовим володарем Золотого м’яча
Нагороду Золотий м’яч у 2023 році отримав Ліонель Мессі, футболіст збірної Аргентини та Інтер Маямі. Для нього це восьмий трофей у кар’єрі, що є рекордом.
67-ма церемонія вручення Золотого м’яча відбулася у паризькому театрі Шатле.
Другим у голосуванні став нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, третє місце за форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе. До п’ятірки також увійшли півзахисники Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та Родрі.
Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала Айтана Бонматі – футболістка збірної Іспанії та каталонської Барселони. Разом із національною командою вона стала чемпіонкою світу у 2023 році.
Aitana, it’s your moment! #ballondor pic.twitter.com/S1ZsL02hm7
— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Інші лауреати за версією France Football:
- найкращий молодий футболіст: хавбек мадридського Реалу та збірної Англії Джуд Беллінгем;
- найкращий бомбардир: форвард Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд;
- найкращий голкіпер: гравець Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес;
- найкращий клуб (чоловіки): англійський Манчестер Сіті;
- найкращий клуб (жінки): каталонська Барселона.
Також лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, став футболіст мадридського Реалу Вінісіус Жуніор. Бразилець виграв цю нагороду завдяки щорічним інвестиціям у Vini Jr Institute (освітній додаток для бідних студентів).
На початку вересня France Football оприлюднив 30 претендентів на нагороду Золотий м’яч. Головними фаворитами назвали Ліонеля Мессі, Ерлінга Голланда та Кіліана Мбаппе.
У 2022 році лауреатом премії став француз Карім Бензема. Для ексфорварда мадридського Реала це був перший Золотий м’яч у кар’єрі. У жінок тоді нагороду отримала хавбек збірної Іспанії Алексія Путельяс.
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