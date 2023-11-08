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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Франція подала заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року

олімпійська медаль
Фото: Depositphotos

Франція подала заявку на проведення зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року. Про це оголосили на сайті Національного олімпійського комітету Франції.

Господарку Ігор-2030 Міжнародний олімпійський комітет має визначити влітку 2024 року.

Французька заявка боротиметься за право проведення із американським Солт-Лейк-Сіті, Швейцарією та Швецією.

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Що відомо про заявку Франції на Олімпіаду-2030?

Карта місць проведення Олімпіади охоплює чотири центри навколо Альп на південному сході Франції, неподалік від попередніх господарів зимових ігор – Шамоні (1924), Гренобля (1968) та Альбервіля (1992).

У разі перемоги Ніцца прийматиме змагання з фігурного катання, хокею, шорт-треку та керлінгу в закритих приміщеннях.

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Франція не має ковзанярської арени, яка використовується на чемпіонатах світу найвищого рівня, тому можливо, що організатори шукатимуть місце проведення змагань за межами Франції або запропонують тимчасовий об’єкт.

Олімпійські та паралімпійські країни-господарки традиційно визначалися шляхом голосування членів МОК за сім років до початку Ігор, але нещодавні реформи забезпечили гнучкість процесу і термінів. Тепер МОК може вступати в розширений діалог із тим, кого він вважає “кращим кандидатом на проведення Олімпіади”.

У 2017 році МОК віддав право на проведення літніх Ігор 2024 і 2028 років Парижу й Лос-Анджелесу відповідно. Мілан і Кортіна-д’Ампеццо (Італія) у 2019 році були обрані господарями зимових Ігор-2026.

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Олімпійські ігри, Франція
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