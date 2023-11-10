Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста
Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії
Терміново
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зоря зазнала поразки від Маккабі Тель-Авів у матчі Ліги конференцій

Зоря Маккабі
Фото: Getty Images

Луганська Зоря поступилася ізраїльському Маккабі Тель-Авів у матчі четвертого туру групового етапу Ліги конференцій.

Гра відбулася у Любліні на однойменному стадіоні та завершилася з рахунком 3:1 на користь номінальних гостей.

Усі три голи підопічні Роббі Кіна забили ще у першому таймі. Спершу на сьомій хвилині рахунок відкрив Деррік Лукассен, а згодом Дор Перец відзначився дублем.

Зараз дивляться

Підопічним Валерія Кривенкова вдалося відіграти один м’яч – на 74-й хвилины выдзначився 19-рычний форвард луганчан Ігор Горбач.

В іншому матчі групи бельгійський Гент здобув перемогу над ісландським Брейдабліком з рахунком 3:2.

У турнірній таблиці Гент продовжує лідирувати із 10 очками після чотирьох матчів. Другим йде Маккабі – 6 очок у трьох матчах, третя – Зоря (4 очки у трьох матчах), а на останньому місці Брейдаблік (0 очок у чотирьох матчах).

Матчі п’ятого туру Ліги конференцій УЄФА відбудуться 30 листопада: Гент прийме Зорю, а Брейдаблік зіграє з Маккабі.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Нагадаємо, УЄФА переніс раніше виїзну зустріч луганської Зорі з ізраїльським клубом Маккабі на 25 листопада.

Читайте також
Шахтар перетворив тиск Барси на прикрасу своєї гри: іспанські ЗМІ хвалять гірників
огляд преси після матчу Шахтар Барселона

Ліга конференцій, ФК Зоря, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зоря – Маккабі Тель-Авів: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів
ФК Зоря
Вперше в історії: в Україні чоловічу футбольну команду очолила жінка
Ія Андрущак
Шахтар перетворив тиск Барси на прикрасу своєї гри: іспанські ЗМІ хвалять гірників
огляд преси після матчу Шахтар Барселона
Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч із Італією у відборі на Євро-2024
Миколенко, Матвієнко, Зубков
Шахтар переміг Барселону у Лізі чемпіонів
Шахтар Сікан

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах
Зоря зазнала поразки від Маккабі Тель-Авів у матчі Ліги конференцій
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Зоря зазнала поразки від Маккабі Тель-Авів у матчі Ліги конференцій
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Зоря зазнала поразки від Маккабі Тель-Авів у матчі Ліги конференцій
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Зоря зазнала поразки від Маккабі Тель-Авів у матчі Ліги конференцій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь