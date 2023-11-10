Зоря зазнала поразки від Маккабі Тель-Авів у матчі Ліги конференцій

Луганська Зоря поступилася ізраїльському Маккабі Тель-Авів у матчі четвертого туру групового етапу Ліги конференцій.

Гра відбулася у Любліні на однойменному стадіоні та завершилася з рахунком 3:1 на користь номінальних гостей.

Усі три голи підопічні Роббі Кіна забили ще у першому таймі. Спершу на сьомій хвилині рахунок відкрив Деррік Лукассен, а згодом Дор Перец відзначився дублем.

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Підопічним Валерія Кривенкова вдалося відіграти один м’яч – на 74-й хвилины выдзначився 19-рычний форвард луганчан Ігор Горбач.

В іншому матчі групи бельгійський Гент здобув перемогу над ісландським Брейдабліком з рахунком 3:2.

У турнірній таблиці Гент продовжує лідирувати із 10 очками після чотирьох матчів. Другим йде Маккабі – 6 очок у трьох матчах, третя – Зоря (4 очки у трьох матчах), а на останньому місці Брейдаблік (0 очок у чотирьох матчах).

Матчі п’ятого туру Ліги конференцій УЄФА відбудуться 30 листопада: Гент прийме Зорю, а Брейдаблік зіграє з Маккабі.

Нагадаємо, УЄФА переніс раніше виїзну зустріч луганської Зорі з ізраїльським клубом Маккабі на 25 листопада.

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