Українка Кіченок вперше вийшла до півфіналу парного турніру на Australian Open

Українка Людмила Кіченок вийшла до півфіналу парного жіночого турніру Australian Open-2024.

У дуеті з латвійкою Єленою Остапенко вони обіграли французький тандем Крістіни Младенович і Каролін Гарсії у двох сетах 7:6 (7:2), 6:4.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 43 хвилини. Кіченок та Остапенко за цей час шість разів подали навиліт.

Through to the final four

Lyudmyla Kichenok/@JelenaOstapenk8 hold off Garcia/Mladenovic 7-6(2) 6-4 to reach the doubles semifinals.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/u0YxwBbSzi

