Українка Кіченок вперше вийшла до півфіналу парного турніру на Australian Open

Українка Людмила Кіченок вийшла до півфіналу парного жіночого турніру Australian Open-2024.

У дуеті з латвійкою Єленою Остапенко вони обіграли французький тандем Крістіни Младенович і Каролін Гарсії у двох сетах 7:6 (7:2), 6:4.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 43 хвилини. Кіченок та Остапенко за цей час шість разів подали навиліт.

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Australian Open 2024. 1/4 фіналу.

Каролін Гарсія/Крістіна Младенович — Людмила Кіченок/Єлена Остапенко — 7:6 (7:2), 6:4

У півфіналі австралійського мейджора Кіченок і Остапенко зіграють проти четвертої сіяної канадсько-австралійської пари Габріела Дабровскі та Ерін Рутліфф.

— По-перше, хочу подякувати глядачам, які прийшли на наш матч. Була чудова атмосфера. Це приголомшливе відчуття – вперше вийти тут у півфінал, за що я також вдячна своїй напарниці. Ми чудово граємо, і я рада перебувати з нею на одному боці корту, – сказала після матчу Людмила.

У півфіналі на кортах Мельбурна Кіченок зіграє вперше. А ось для українсько-латвійського дуету це вже третій вихід до цієї стадії на турнірах серії Grand Slam. У 2022 році вони виходили до півфіналу Вімблдону та Ролан Гаррос, але обидва рази програвали.

Зазначимо, що це не вперше представниця України гратиме у парному півфіналі на Australian Open. Минулого року на цій стадії у дуеті грала Марта Костюк, а у 2008 році сестри Катерина та Альона Бондаренко завоювали титул.

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