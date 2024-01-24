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Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Даяна Ястремська вийшла у півфінал Australian Open-2024 і встановила власний рекорд

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Українська спортсменка Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024.

Вона здолала 19-річну чешку Лінду Носкову та досягла історичного результату у турнірі. 

Ястремська встановила власний рекорд 

Даяна Ястремська – одна з двох українок, що пройшли до чвертьфіналу на Australian Open-2024. 

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Цим результатом тенісистка вже оновила особистий рекорд, а разом з Мартою Костюк ще й стала авторкою національного: уперше на цій стадії Україна була представлена одразу двома тенісистками.

Вихід з кваліфікації до півфіналу стався на жіночому турнірі Australian Open лише вдруге. Уперше це робила в 1978 році австралійка Крістін Метісон. Тепер, 46 років потому, Даяна Ястремська повторила цей рекорд.

– Я думаю, приємно творити історію, бо тоді мене ще не було. Я народилася у 2000 році, тож це наступне покоління. Я дуже щаслива. Я втомлена, але дійсно рада. Це щось нове для мене та мого покоління, тому що востаннє це трапилось дуже давно. Тоді ще навіть не народилась. Це приємно. Дуже рада вперше пробитись у півфінал. Я була нервовою, втомленою та емоційною. На тренуванні перед матчем я розлютилась на свого тренера. Але це нормально, тому що я змогла відкинути емоції та зробила черговий крок, – зазначила Даяна в інтерв’ю одразу на корті після матчу.

Після перемоги над чешкою, Ястремська залишила черговий автограф на об’єктиві трансляційної камери.

– Пишаюся нашим народом України, який бореться, – коротко написала Даяна Ястремська та додала до повідомлення традиційне сердечко.

У півфіналі Australian Open-2024 суперницею Даяни Ястремської буде китаянка Цінь Вень Чжен.

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Ястремська вп’яте у кар’єрі виступає в основі австралійського мейджора.

Раніше ми розповідали, що українка Даяна Ястремська обіграла “нейтральну” білоруску Вікторію Азаренко та вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

Зустріч закінчилася з рахунком 7:6 (8:6), 6:4 та тривала 2 години 10 хвилин.

За матч Даяна зробила п’ять ейсів, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала п’ять із 11 брейкпойнтів.

Крім того, на Australian Open Ястремська, у статусі кваліфаєрки, вибила з турніру сімох тенісисток.

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Australian Open, Даяна Ястремська, Теніс
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