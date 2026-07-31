Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг. Документ визначає механізм внесення, оновлення, перевірки та виправлення інформації про громадян, які перебувають на військовому обліку.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання Кабміну.

Як вноситимуть дані до реєстру Оберіг

Згідно із затвердженим порядком, інформація про особу вноситься до реєстру не пізніше ніж через п’ять робочих днів після її надходження.

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Дані можуть потрапляти до системи двома способами:

автоматично — шляхом електронного обміну з державними реєстрами, інформаційними системами та базами даних;

вручну — на підставі відомостей, які надходять від громадянина, ТЦК, військових частин, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та закладів освіти.

Як оновлюватимуть інформацію

Актуалізація відомостей також здійснюватиметься автоматично або уповноваженими працівниками, які мають доступ до реєстру.

При цьому інформація, яку громадянин подає особисто, проходитиме обов’язкову перевірку та звірятиметься з даними, що вже містяться в реєстрі.

Як виправити помилки

У разі виявлення недостовірної інформації її можна буде виправити автоматично або після звернення громадянина.

Для цього необхідно подати заяву до органу, який веде військовий облік особи. Якщо помилкові дані були внесені іншим органом, звертатися потрібно саме до нього.

Якщо ж некоректна інформація надійшла з іншої державної інформаційної системи, її виправлення здійснюватиметься після отримання уточнених даних від відповідного державного органу.

Як перевірити свої дані

Отримати інформацію про себе з реєстру Оберіг можна безкоштовно кількома способами:

через застосунок Резерв+;

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості),

подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК чи його відділу, де особа перебуває на військовому обліку.

Як захищатимуть та зберігатимуть інформацію

Уряд також визначив вимоги щодо захисту персональних даних у реєстрі Оберіг.

Доступ до системи матимуть лише уповноважені працівники, а кожна дія користувача фіксуватиметься в електронному журналі. Для захисту інформації застосовуватимуть електронну ідентифікацію, розмежування прав доступу та резервне копіювання даних.

Дані в реєстрі Оберіг зберігатимуться протягом усього часу перебування людини на військовому обліку, а після її виключення — ще 75 років.

Реєстр Оберіг є державною електронною системою, що містить інформацію про призовників, військовозобов’язаних і резервістів та використовується для ведення військового обліку.

Раніше у Міністерстві оборони роз’яснили, що робити жінкам, чиї дані помилково потрапили до реєстру військовозобов’язаних Оберіг.

Джерело : Минобороны

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