Легендарний футболіст та капітан Мілана Франко Барезі помер у віці 66 років.

Про його смерть повідомив ФК Мілан у соціальних мережах та на офіційному сайті.

Помер Франко Барезі

– Уся славетна історія Мілана схиляє голову в жалобі через відхід у вічність Франко Барезі. Його приклад та душевна глибочінь відтепер назавжди, як і його легендарний номер 6, є невід’ємною та фундаментальною частиною ДНК і шляху всього клубу, – йдеться у повідомленні россонері.

У клубі висловили співчуття родині Франко Барезі, заявивши, що кожен уболівальник россонері прийма цю втрату як власну.

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У серпні 2025 року Барезі прооперували, видаливши новоутворення в легенях, а його остання поява на публіці відбулася в лютому на стадіоні Сан-Сіро під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор.

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Барезі провів усю свою 20-річну ігрову кар’єру в Мілані із 1977 року аж до завершення кар’єри у 1997 році. Разом із россонері він виграв шість титулів Серії А та три Кубки Європи/Ліги чемпіонів.

Барезі, якого вважають одним із найвидатніших захисників в історії футболу, був капітаном Мілана протягом 15 сезонів, зігравши 719 матчів і забивши 33 голи.

Він 81 раз виходив на поле у складі збірної Італії та був у складі команди, яка виграла чемпіонат світу 1982 року. Він зіграв у фіналі 1994 року, в якому Італія поступилася Бразилії.

У 2020 році Барезі став почесним віце-президентом Мілана, а через чотири роки клуб вивів з обігу його футболку з номером 6.

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