Вночі та зранку 31 липня російські війська атакували Запоріжжя та чотири райони Дніпропетровської області.

На Нікопольщині загинули двоє людей, ще троє постраждали. У Запоріжжі внаслідок удару дрона поранення дістав 39-річний чоловік.

Водночас у російському Волгограді після серії вибухів виникли пожежі на об’єкті паливно-енергетичного комплексу та складах.

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За даними OSINT-аналітиків, під ударом могли опинитися нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries.

Серед інших подій — заява Дональда Трампа про домовленість щодо роззброєння сектора Гази, сумніви президента США стосовно передання Україні технологій виробництва ракет Patriot і розпорядження перевірити всі укриття в Україні.

Про головні події ночі та ранку 31 липня — читайте далі.

Атака на Дніпропетровщину

Упродовж ночі російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та керованою авіабомбою.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство й автомобілі.

Унаслідок атак загинули двоє людей. Ще троє місцевих жителів дістали поранення.

58-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік і 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Слобожанській громаді Дніпровського району пошкоджено адміністративну будівлю підприємства харчової промисловості. У Новопокровській громаді понівечено ліцей, сільську раду та магазини.

У Павлоградському районі під ударом була Троїцька громада, де пошкоджено приватні будинки.

У Синельниківському районі росіяни атакували Яворницьку та Покровську громади.

Сили протиповітряної оборони вночі знищили над областю 14 російських безпілотників.

Удар дрона по Запоріжжю

Російські війська атакували безпілотником один із районів Запоріжжя.

Внаслідок удару поранення дістав 39-річний чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про пошкодження та інші наслідки атаки уточнюється.

Атака на Волгоград

У ніч проти 31 липня у Волгограді та Волгоградській області повідомляли про серію вибухів і масштабні пожежі.

Російська влада заявила про займання на підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні міста, а також на складах у Дзержинському районі. Конкретні назви об’єктів офіційно не повідомляли.

Після аналізу фото та відео OSINT-проєкт ASTRA припустив, що одним із уражених об’єктів міг бути логістичний комплекс Wildberries на Бузулуцькому проїзді.

Роботу складу тимчасово призупинили, а працівників евакуювали. Логістичний центр наразі не приймає товари.

Ще однією можливою ціллю атаки називають нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднафтопереробка. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень немає.

Ракета КНДР могла влучити по Радушному

Російський удар по селищу Радушне під Кривим Рогом 30 липня, внаслідок якого загинула багатодітна родина, міг бути завданий північнокорейською балістичною ракетою.

За даними Reuters, українські радари зафіксували траєкторії польоту, характерні для ракет малої дальності KN-23 або KN-24.

Військове джерело агентства вважає, що під час атаки могли запустити чотири ракети. Остаточний тип боєприпасу встановлять після дослідження уламків.

Якщо інформація підтвердиться, цей удар може свідчити про те, що Росія отримала нову партію північнокорейських ракет.

Раніше Москва вже застосовувала KN-23 і KN-24 проти України, однак, за оцінками джерела, це сталося вперше майже за рік.

В Україні перевірять усі укриття

Після масованої російської атаки 30 липня прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив перевірити всі укриття цивільного захисту в Україні.

Перевірки мають провести профільні міністерства, державні служби, обласні військові адміністрації, Київська міська військова адміністрація та органи місцевого самоврядування.

Фахівці повинні з’ясувати, у якому стані перебувають укриття та чи можуть люди безперешкодно потрапити до них під час загрози.

Прем’єр наголосив, що доступ до захисних споруд має бути відкритим не лише після оголошення повітряної тривоги, а й тоді, коли вже відомо про загрозу удару.

За його словами, відповідальність за доступність укриттів нестимуть конкретні посадовці.

Трамп не визначився щодо виробництва ракет Patriot в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

За його словами, американська сторона продовжує розглядати це питання, однак передання технологій потребує обережності.

Заява пролунала після зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі. Український президент повідомляв, що сторони обговорювали можливість спільного виробництва ракет для Patriot та інші оборонні проєкти.

Представники компанії Raytheon, яка виробляє систему Patriot, вже відвідували Україну. Компанія Lockheed Martin, що виготовляє перехоплювачі PAC-3, також готує візит своїх фахівців.

Трамп заявив про домовленість із ХАМАС щодо роззброєння Гази

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що його Рада миру нібито досягла домовленості з ХАМАС про повне роззброєння сектора Гази.

За запропонованим планом ХАМАС та інші збройні угруповання мають передати зброю, відмовитися від участі в управлінні анклавом і передати цивільний та безпековий контроль новому палестинському технократичному уряду.

Передбачається створення Національного комітету з управління Газою, який виконуватиме функції влади. Демілітаризація може тривати від 200 до 250 днів.

Після завершення роззброєння ізраїльські війська, за словами Трампа, мають залишити сектор Гази. Безпеку забезпечуватимуть міжнародні сили та нова палестинська поліція.

Водночас представник ХАМАС заявив, що угруповання не складатиме зброю до повного виведення ізраїльських військ. В Ізраїлі також сумніваються, що домовленість буде виконана.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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