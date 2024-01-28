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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На крок ближче до поясу: українець Хегай достроково переміг досвідченого іспанця

Арнольд Хегай

Українець Арнольд Хегай здобув дострокову перемогу над іспанцем Хоном Мартінесом під час вечора боксу в Барселоні (Іспанія).

Бій відбувся у напівлегкій ваговій категорії. 31-річний Хегай переміг технічним нокаутом у третьому раунді свого 36-річного опонента.

Після цієї звитяги Хегай наблизився до бою за чемпіонський пояс. Нині титулом WBO у напівлегкій вазі володіє мексиканський боксер Рафаель Еспіноса.

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– На один крок ближче до пояса. Слава Богу за все. Всім спасибі за підтримку і привітання, – відреагував після своєї перемоги боксер.

Для українця це вже 21-ша перемога на професійному рингу та 13-та дострокова. Також один поєдинок Хегая закінчився нічиєю, а ще один – поразкою.

 

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Допис, поширений ARNOLD KHEGAI (@arnoldkhegai)

У головному бою вечора зустрічалися американці Омар Канде Трінідад та Хосе Перес. Поєдинок відбувся у напівлегкій вазі за вакантний пояс WBC Continental Americas. Перемогу здобув Трінідад нокаутом у восьмому раунді.

Хто такий Арнольд Хегай

Арнольд Хегай родом із Одещини. Раніше він виступав у тайському боксі та вигравав золото чемпіонату світу у цьому виді спорту.

У професійному боксі він дебютував у 2015 році. До цього останній поєдинок він провів у липні 2023 року, коли нокаутом виграв у ОАЕ бій у Фредді Лайнеса з Нікарагуа.

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Фото: Disrupt Promotions

Бокс
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