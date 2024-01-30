Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Непереможний американський боксер повідомив про завершення кар’єри у 26 років

Шакур Стівенсон

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон оголосив про завершення кар’єри у віці 26 років.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

— Я офіційно йду з боксу. Я буду вічно займатися в спортзалі, удосконалюючи своє ремесло і допомагаючи наступному поколінню стати великими і йти до своїх мрій, але відтепер я більше не професійний спортсмен, – написав американець.

Раніше Шакур висловлював бажання отримати бій з Девіном Хейні та Раяном Гарсією.

Зараз дивляться

На початку січня 2024 року він кинув виклик мексиканцю Емануелю Наваррете. Але 30 січня WBO оголосила, що дала згоду на проведення бою Наваррете з українцем Денисом Берінчиком.

На цю новину Стівенсон відреагував досить емоційно та з лайкою. А через дві години повідомив, що завершує кар’єру.

Шакур Стівенсон оголосив про завершення кар'єри у 26 років – що відомо

Скриншот: X/Шакур Стівенсон

Хто такий Шакур Стівенсон

26-річний уродженець Нью-Джерсі залишається непереможним. На його рахунку 21 перемога в 21 поєдинку.

Він є срібним призером літньої Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, а також чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

У листопаді 2023 року він завоював титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі у бою проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса. Втім у цьому поєдинку його критикували за пасивність на рингу.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Фото: Шакур Стівенсон

Бокс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ледве виграє раунд: ексчемпіон світу дав прогноз на бій Ломаченко – Камбосос
Ломаченко Камбосос
Берінчик битиметься за вакантний пояс WBO: відомий суперник
Денис Берінчик
Реальність така, що я в голові Ф’юрі: Усик зробив заяву за 3 тижні до бою
Непереможний американський боксер повідомив про завершення кар’єри у 26 років
На крок ближче до поясу: українець Хегай достроково переміг досвідченого іспанця
Арнольд Хегай
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Ф'юрі - Усик

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь