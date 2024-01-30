Непереможний американський боксер повідомив про завершення кар’єри у 26 років
Чемпіон світу з боксу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон оголосив про завершення кар’єри у віці 26 років.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.
— Я офіційно йду з боксу. Я буду вічно займатися в спортзалі, удосконалюючи своє ремесло і допомагаючи наступному поколінню стати великими і йти до своїх мрій, але відтепер я більше не професійний спортсмен, – написав американець.
Раніше Шакур висловлював бажання отримати бій з Девіном Хейні та Раяном Гарсією.
На початку січня 2024 року він кинув виклик мексиканцю Емануелю Наваррете. Але 30 січня WBO оголосила, що дала згоду на проведення бою Наваррете з українцем Денисом Берінчиком.
На цю новину Стівенсон відреагував досить емоційно та з лайкою. А через дві години повідомив, що завершує кар’єру.
Хто такий Шакур Стівенсон
26-річний уродженець Нью-Джерсі залишається непереможним. На його рахунку 21 перемога в 21 поєдинку.
Він є срібним призером літньої Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, а також чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
У листопаді 2023 року він завоював титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі у бою проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса. Втім у цьому поєдинку його критикували за пасивність на рингу.
Фото: Шакур Стівенсон