Непереможний американський боксер повідомив про завершення кар’єри у 26 років

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон оголосив про завершення кар’єри у віці 26 років.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

— Я офіційно йду з боксу. Я буду вічно займатися в спортзалі, удосконалюючи своє ремесло і допомагаючи наступному поколінню стати великими і йти до своїх мрій, але відтепер я більше не професійний спортсмен, – написав американець.

Раніше Шакур висловлював бажання отримати бій з Девіном Хейні та Раяном Гарсією.

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На початку січня 2024 року він кинув виклик мексиканцю Емануелю Наваррете. Але 30 січня WBO оголосила, що дала згоду на проведення бою Наваррете з українцем Денисом Берінчиком.

На цю новину Стівенсон відреагував досить емоційно та з лайкою. А через дві години повідомив, що завершує кар’єру.

Хто такий Шакур Стівенсон

26-річний уродженець Нью-Джерсі залишається непереможним. На його рахунку 21 перемога в 21 поєдинку.

Він є срібним призером літньої Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, а також чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

У листопаді 2023 року він завоював титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі у бою проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса. Втім у цьому поєдинку його критикували за пасивність на рингу.

Фото: Шакур Стівенсон

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