Супербоул-2024 поб’є рекорд за рекламними витратами у США

Фінальна гра НФЛ Супербоул-2024 (Super Bowl LVIII) стане найбільшим в історії рекламним заходом у США. Це пов’язано з тим, що світові бренди витратять близько $650 млн на телевізійні слоти під час гри.

Супербоул у 2024 році відбудеться в ніч проти 12 лютого у Лас-Вегасі на Елліджент Стедіум. За трофей Вінса Ломбарді зійдуться чинний чемпіон Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

Як пише Financial Times, бренди заплатять близько $7 млн за 30 секунд реклами під час Супербоула, що приблизно на 10% більше, ніж минулого року.

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За оцінками глобальної рекламної агенції Dentsu, гра ознаменує собою успішний вікенд для Paramount, який має права на показ гри в США та транслює її на телеканалах CBS і Nickelodeon. Очікується, що Paramount отримає понад $650 млн доходів від телевізійної реклами.

Крім того, бренди витратять ще мільйони на виробництво реклами. Цього року компанії залучили низку знаменитостей, зокрема: Ліонеля Мессі, Дженніфер Еністон, Крістофера Вокена, Снуп Догга, Джейсона Мамоа, Вікторію та Девіда Бекхемів.

Також очікується, що фінальна гра НФЛ приверне увагу завдяки співачці Тейлор Свіфт, яка перебуває у стосунках із гравцем Чіфс Тревісом Келсом. Компанія Paramount ще у листопаді заявила, що реклама вже “практично розпродана”.

У США рекламні паузи під час Супербоула є національною розвагою, а також вітриною для демонстрації можливостей та поширення традиційної телевізійної реклами.

Однак керівники рекламних агентств кажуть, що такі масштабні події стають менш важливими для багатьох брендів, які вбачають шанс охопити аудиторію покоління Z через TikTok або Instagram.

Paramount також прагне залучити молодших глядачів шляхом одночасного показу гри на дитячому телеканалі Nickelodeon з коментарями та аналізом від анімаційних персонажів із мультфільму Губка Боб Квадратні Штани.

Джерело : Financial Times

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