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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

$7 млн за 30 секунд ефірного часу: які ролики покажуть під час Супербоул-2024

реклама на Супербоулі

Супербоул-2024 відбудеться менш ніж за тиждень в ніч проти 12 лютого  у Лас-Вегасі на багатофункціональній арені Елліджент Стедіум.

За трофей Вінса Ломбарді зіграють команди Канзас Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

Але фінальна гра НФЛ цікава не лише вирішальною боротьбою чи виступом зірок у перерві. Під час Супербоулу демонструють рекламні ролики провідних світових брендів. Тому Супербоул ще називають великим днем для реклами.

Зараз дивляться

Цього року компанії заплатять за 30 секунд ефірного часу під час матчу Супербоул LVIII аж $7 млн. Деякі компанії випускають свої ролики заздалегідь, аби збільшити ажіотаж довкола самої гри.

Директор однієї з рекламних компаній, ролик якої покажуть під час Супербоулу, сказав, що це той самий випадок, “коли ви можете зібрати 100 млн людей, які будуть дивитися на одне й те ж”.

— Перші ролики до Суперкубку, які випущені, наповнені легким гумором. Це не дивно, адже питання безпеки є ключовим під час розміщення реклами на Суперкубку, тому більшість рекламодавців будуть триматися подалі від суперечливих тем, – сказав професор маркетингу Північно-Західного університету Тім Калкінс.

Які рекламні ролики покажуть на Супербоулі

У жартівливій рекламі запальнички BIC знялися репер Снуп Догг, письменниця Марта Стюарт та співак Віллі Нельсон. У ролику вони жартують про переваги використання запальнички для підпалювання… всіх видів речей.

Платформа Booking випустила ролик із акторкою Тіною Фей, яка використовує двійників, щоб спробувати різні враження від подорожей. Серед них акторки Джейн Краковскі та Гленн Клоуз.

Компанія BMW презентувала 60-секундну рекламу електричного автомобіля BMW iз актором Крістофером Вокеном, акторкою Ешлі Парк та співаком Ашером.

Бренд морозива Drumstick дебютуватиме на Супербоулі гумористичним роликом про авіапасажира, якому боляче. Він запитує, чи є на борту літака лікар. Доктор Амстік відповідає, що він лікар, але замість того, щоб надавати медичну допомогу, він заспокоює інших пасажирів та екіпаж літака ріжками морозива. У ролику знявся комік і актор Ерік Андре.

У ролику Etsy компанія рекламує свій новий “подарунковий режим” – сервіс, який допомагає покупцям знаходити подарунки для інших. В рекламі показано, як американці намагаються зрозуміти, що подарувати Франції на знак подяки в обмін на статую Свободи.

Мережа ресторанів швидкого харчування випустила 60-секундний ролик з актором і коміком Кеном Чонгом, який прокидається після того, як провів 52 роки замороженим у кріогенному резервуарі в очікуванні винаходу найкращого курячого крильця. Разом з відкриттям нових крилець, він стикається з іншими новими винаходами, серед яких безпілотні автомобілі, дрони та масажні крісла.

У рекламі T-Mobile актор Джейсон Момоа каже акторам Заку Браффу та Дональду Фейсону з серіалу Клініка, що його вечірка з перегляду Суперкубка скасовується, бо в нього не працює кабельне телебачення. На сцені з’являється пісенно-танцювальний номер у стилі Flashdance, в якому Брафф і Фейсон вихваляють переваги домашнього інтернету від T-Mobile.

В рекламі сервісу доставки їжі Uber Eats подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів висміює вірусну сцену із документального фільму Netflix Бекхем, в якій легенда футболу каже своїй дружині говорити правду, коли вона розповідає, що походить із середовища робітничого класу.

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Сан-Франциско Форті Найнерс

Джерело: CBS News
Американський футбол, НФЛ, Супербоул
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