Діє інше правило: Усик боксуватиме 18 травня навіть у разі відмови Ф’юрі

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик проведе бій 18 травня навіть в разі зриву бою з володарем поясом WBC, британцем Тайсоном Ф’юрі.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк в інтерв’ю YouTube-каналу SportArena.

За його словами, для Усика на 18 травня діятиме “інше правило”, тобто він має відбоксувати цього дня за будь-яких умов.

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– Якщо Ф’юрі знову зійде з дистанції, то має бути готовий інший суперник, який буде в андеркарді цього поєдинку. Він готуватиметься до свого суперника на бій, як це нормально робиться у великих шоу. Якщо основний боєць сходить із дистанції, його змінює інший, якщо й він не може виступати, отже, буде третій, який і стане учасником основної події, – сказав Красюк.

Він додав, що коли українець боксував із осетинцем Муратом Гасієвим, то “в роздягальні був якийсь крузер із Угорщини, який був готовий замінити Олександра” в разі відмови від бою.

Також Красюк підтвердив, що скасування бою з вини Ф’юрі буде коштувати британцю $10 млн штрафу.

Бій Усик – Ф’юрі перенесли

Бій між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком мав відбутися 17 лютого, але його скасували через травму, яку дістав британець під час спарингу 2 лютого.

Після скасування поєдинку менеджер українця Егіс Клімас назвав британця “довбаним боягузом”, який “зробить усе, щоб не зустрітися з Усиком”.

5 лютого стало відомо, що бій Усик – Ф’юрі у саудівському Ріяді перенесли на 18 травня 2024 року.

Джерело: SportArena

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