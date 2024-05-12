Ломаченко нокаутував Камбососа і завоював титул IBF у легкій вазі
Український боксер Василь Ломаченко завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі. Під час вечора боксу в австралійському Перті він переміг Джорджа Камбососа.
Бій закінчився достроково в 11-му раунді. Рефері просто зупинив побиття австралійця.
Як минув бій Ломаченко – Камбосос
Стартові раунди Василь Ломаченко записав у свій актив. По суті відразу ж була помітна різниця у техніці між боксерами – українець видавав удари серіями, натомість австралієць сконцентрувався на ударах по корпусу.
У наступних раундах боксери не збавляли обертів, а третя трихвилинка закінчилася обміном ударами з обох сторін, тож довелося у підсумку втрутитися рефері на ринзі.
У п’ятому та шостому раундах австралієць, хоч і продовжив працювати другим номером, зумів активізуватися та завдати кількох ударів по корпусу. Втім на це Ломаченко знову відповів серією ударів.
Вперше Камбосос не втримався на ногах у сьомому раунді, а у восьмому дістав розсічення над правим оком після чергового удару Ломаченка.
В 11-му раунді Ломаченко здобув дострокову перемогу над Камбососом – українець спершу відправив австралійця у нокдаун, а потім ще в один. Після цього рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Василя.
LOMA IS BAAAAAAACK pic.twitter.com/EFi5KtkKrA
— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
Зазначимо, що 36-річний Ломаченко вперше за чотири роки став чемпіоном світу з боксу, після того як у 2020 році втратив це звання у поєдинку з Теофімо Лопесом.
Факти ICTV провели також текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Камбосос, де зібрали усі найголовніші моменти поєдинку.
Фото: Top Rank