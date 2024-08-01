Олімпіада-2024: Бухов вийшов до півфіналу на дистанції 50 метрів вільним стилем

Чинний чемпіон світу з плавання Владислав Бухов подолав кваліфікацію на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Він перший український плавець, якому це вдалося на цих змаганнях.

У кваліфікаційному запливі на 50 метрів вільним стилем він показав час 21.89 секунди та став 11-м. Для потрапляння до півфіналів необхідно було увійти до шістнадцяти найкращих плавців.

Бухов у півфіналі на 50 метрів вільним стилем

Кваліфікація на 50-метрівці вільним стилем складалася із десяти запливів. Українець змагався у восьмому запливі разом зі срібним призером Олімпіади-2020 у Токіо Флораном Маноду.

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Свій заплив він закінчив четвертим, програвши третьому ізраїльтянину Майрону Черуті 0.01 секунди.

За підсумками десяти запливів Бухов розділив 11-те місце з мексиканцем Габріелем Кастано Гарсією. Найшвидшим у відборі був Кемерон Макевой, який проплив дистанцію за 21.32 секунди.

Бухов став першим українським плавцем, якому вдалося подолати кваліфікацію на літніх Олімпійських іграх-2024. Перед цим це не вдавалося Олександру Желтякову у двох дисциплінах, Ніці Шарафутдіновій, Денису Кесілю, а також Михайлові Романчуку на дистанції 800 м вільним стилем.

Півфінал запливу на 50 метрів вільним стилем відбудеться у вечірню сесію змагань у четвер, 1 серпня, о 21:37 за київським часом. Фінал у цій дисципліні відбудеться 2 серпня о 21:30.

Нагадаємо, 22-річний Владислав Бухов у лютому виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в катарській Досі. Він показав час 21,38 секунди.

Його золота медаль – історична для України, адже раніше наші співвітчизники ще не вигравали золота на цій дистанції на Мундіалях.

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